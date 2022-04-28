تقرير أمريكي يُشيد بمستوى وفاعلية حماية الملكية الفكرية في المملكة

وأوضح مكتب الممثل التجاري للولايات المتحدة الأمريكية، أن المملكة العربية السعودية حققت تقدمًا كبيرًا في هذا المجال من خلال سلسلة من الإجراءات التي طبّقتها على المستوى الوطني؛ منها نشر إجراءات إنفاذ الملكية الفكرية، وزيادة حملات الإنفاذ ضد السلع المقلدة ومكافحة القرصنة عبر الإنترنت، وتأهيل مسؤول احترام الملكية الفكرية في ٧٦ مؤسسة حكومية، بالإضافة إلى تنفيذ عدد من الحملات التوعوية والبرامج التدريبية المتخصصة في مجالات الملكية الفكرية.