تقرير حديث يكشف بالأرقام أهم مستجدات العالم الرقمي في المملكة

أصدرت شركة TREND تقريرها السنوي الرابع للرقمنة السعودية، الذي يكشف مستجدات هذا القطاع المتجدد والقفزات الكبيرة التي يشهدها كل عام في المملكة، في مجالات عديدة.
واستعرض التقرير الذي حمل عنوان "الرقمنة السعودية 2022"، أرقامًا وإحصاءات هامة عن الرقمنة السعودية، وبيّن الترتيب المتقدم للمملكة وحضورها عالميًا في هذا المجال؛ إذ احتلت المرتبة الثانية بين دول مجموعة العشرين ضمن تقرير التنافسية الرقمية 2021، كما حلّت في المرتبة الثالثة بين دول العالم في سرعات الإنترنت المتنقل بتقنية الجيل الخامس.
وأوضح التقرير بشكل مفصّل بالاعتماد على مصادر عديدة، وضع الرقمنة في القطاعات السعودية الحكومية وعدد المستفيدين من الخدمات الرقمية التي تقدمها الوزارات المختلفة ومنصاتها المتعددة، عبر 1923 خدمة إلكترونية في مجالات: إدارة وريادة الأعمال، والتعليم والتدريب، والعمل والتوظيف، والسكن والخدمات، والسياحة والترفيه والثقافة، والحج والعمرة، وغيرها.
وحسب التقرير: فقد استفاد أكثر من 23 مليون مستخدم من منصة وزارة الداخلية الإلكترونية "أبشر"، فيما استفاد أكثر من 20 مليونًا من منصة وزارة الصحة "صحتي"، أما فيما يتعلق بمنصات التعليم عن بعد فقد بلغ عدد مرات زيارة منصة "مدرستي" 292 مليونًا، لأكثر من 154 مليون فصل دراسي افتراضي.
وسلط التقرير الضوء على استخدام الإنترنت في السعودية وأعلى المواقع والمنصات التي زارها المستخدمون، قبل أن يستعرض أرقامًا هامة حول سوق التجارة الإلكترونية في المملكة، كاشفًا أن عدد المتسوقين السعوديين في 2021 وصل إلى 21.43 مليون متسوق.
وحسب التقرير: فقد بلغ الإنفاق على التجارة الإلكترونية أكثر من 38 مليار ريال، توزّعت على عدة فئات تصدرتها الإلكترونيات التي تُعد السلع الأكثر طلبًا عبر التجارة الرقمية بأكثر من 14 مليار ريال.
وفي محور آخر تحدث التقرير عن سوق الألعاب الإلكترونية الذي شهد قفزات لافتة داخل المملكة؛ إذ بلغ حجم السوق 2.6 مليار ريال بمعدل نمو سنوي بلغ 22%، فيما بلغ عدد اللاعبين 19.8 مليونًا.
جدير بالذكر أن TREND أصدرت عدة دراسات؛ منها: "الملكية الفكرية: ما لك وما عليك"، و4 تقارير عن "الرقمنة السعودية" منذ عام 2018، و"TikTok المستفيد الأكبر من كورونا"، و"إلى أي جيل تنتمي؟" عن صراع الأجيال في المملكة، و"البيانات الضخمة: كيف تحولت إلى قوة؟"، و"الألعاب الإلكترونية: دول وشركات مسيطرة"، وغيرها للاطلاع على التقرير عبر الرابط