تقرير حديث يكشف بالأرقام أهم مستجدات العالم الرقمي في المملكة

جدير بالذكر أن TREND أصدرت عدة دراسات؛ منها: "الملكية الفكرية: ما لك وما عليك"، و4 تقارير عن "الرقمنة السعودية" منذ عام 2018، و"TikTok المستفيد الأكبر من كورونا"، و"إلى أي جيل تنتمي؟" عن صراع الأجيال في المملكة، و"البيانات الضخمة: كيف تحولت إلى قوة؟"، و"الألعاب الإلكترونية: دول وشركات مسيطرة"، وغيرها للاطلاع على التقرير عبر الرابط