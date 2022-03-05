تقرير "مقياس" للربع الأخير من 2021: STC تتصدر قائمة مقدمي خدمات الاتصالات في سرعات الإنترنت المتنقل

وعلى صعيد انتشار شبكات الجيل الخامس، فقد أظهر التقرير بلوغ عدد المدن والمحافظات المغطاة بخدمات الجيل الخامس 84 مدينة ومحافظة في مختلف أنحاء المملكة، بمتوسط سرعة للجيل الخامس المتنقل يصل لـ368.69 ميجابت؛ مسجلًا تحسنًا بنسبة 0.26% مقارنة بالربع الثالث من عام 2021م، إضافة إلى استعراض التقرير لقائمة ترتيب مقدمي الخدمات من حيث تسجيل سرعة الوصول لمحتوى تطبيقات التواصل الاجتماعي الأكثر استخدامًا في المملكة: (فيسبوك، وإنستقرام، وتويتر، وسناب شات)؛ حيث سجلت شركة "موبايلي" أسرع زمن وصول لتطبيقيْ سناب شات وتويتر؛ فيما اشتركت شركات "الاتصالات السعودية" و"موبايلي" و"زين" في سرعة زمن الوصول لتطبيقي فيسبوك وانستغرام؛ بينما سجلت شركة زين أفضل أداء بين مقدمي الخدمات فيما يخص جودة بث الفيديو "يوتيوب" عبر الألياف الضوئية.