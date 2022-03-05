تقرير "مقياس" للربع الأخير من 2021: STC تتصدر قائمة مقدمي خدمات الاتصالات في سرعات الإنترنت المتنقل

أصدرت هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات اليوم، تقرير "مقياس" للربع الأخير من العام 2021م، الذي تسعى من خلاله إلى تعزيز التنافسية بين مقدمي الخدمات في المملكة.
وكشف التقرير الربعي عن متوسط سرعة الإنترنت وسرعة الوصول للمحتوى الرقمي في المملكة، كما يقارن بين سرعات التحميل والرفع لدى مقدمي الخدمة، ويتضمن مؤشرات نشر وأداء شبكات الجيل الخامس، إضافة إلى تصنيف مقدمي الخدمة في كل منطقة من مناطق المملكة، وأهم البيانات المتعلقة بتطبيقات التواصل الاجتماعي والاجتماعات المرئية الأكثر استخدامًا.
وأظهرت نسخة الربع الرابع من التقرير الدوري، بلوغ متوسط سرعة التحميل للإنترنت المتنقل في المملكة 169.52 ميجابت في الثانية، بنسبة تَحسن تُقَدر بـ13.73%، مقارنةً بالربع الثالث من نفس العام؛ فيما بلغ متوسط سرعة التحميل للإنترنت الثابت 104.19 ميجابت في الثانية، بنسبة تحسن تُقدر بـ3.89%؛ بالمقارنة مع الربع الثالث من عام 2021م.
وأشارت الهيئة في تقرير "مقياس" الربعي إلى تصدر شركة الاتصالات السعودية STC لقائمة مقدمي خدمات الاتصالات في متوسط سرعات الإنترنت المتنقل على مستوى التحميل، بتسجيل متوسط سرعة يبلغ 176.81 ميجابت في الثانية، مسجلةً نسبة تحسن تصل إلى 8.91% مقارنةً بالربع الثالث من العام 2021.
وتَصدرت شركة "زين" قائمة مقدمي خدمات الاتصالات في سرعة الإنترنت الثابت بسرعة تحميل تبلغ 164.59 ميجابت في الثانية، مسجلةً نسبة تحسن تصل إلى 6.57% مقارنةً بأدائها في الربع الثالث من العام 2021.
كما كشف التقرير عن قائمة أداء مقدمي خدمات الاتصالات في سرعة التحميل للإنترنت المتنقل في مختلف مناطق المملكة.
وعلى صعيد انتشار شبكات الجيل الخامس، فقد أظهر التقرير بلوغ عدد المدن والمحافظات المغطاة بخدمات الجيل الخامس 84 مدينة ومحافظة في مختلف أنحاء المملكة، بمتوسط سرعة للجيل الخامس المتنقل يصل لـ368.69 ميجابت؛ مسجلًا تحسنًا بنسبة 0.26% مقارنة بالربع الثالث من عام 2021م، إضافة إلى استعراض التقرير لقائمة ترتيب مقدمي الخدمات من حيث تسجيل سرعة الوصول لمحتوى تطبيقات التواصل الاجتماعي الأكثر استخدامًا في المملكة: (فيسبوك، وإنستقرام، وتويتر، وسناب شات)؛ حيث سجلت شركة "موبايلي" أسرع زمن وصول لتطبيقيْ سناب شات وتويتر؛ فيما اشتركت شركات "الاتصالات السعودية" و"موبايلي" و"زين" في سرعة زمن الوصول لتطبيقي فيسبوك وانستغرام؛ بينما سجلت شركة زين أفضل أداء بين مقدمي الخدمات فيما يخص جودة بث الفيديو "يوتيوب" عبر الألياف الضوئية.
وتصدرت شركة "زين" قائمة سرعة الوصول لتطبيقي (ويبكس، مايكروسوفت تيمز)؛ فيما تقاسمت الصدارة مع شركة الاتصالات السعودية في سرعة الوصول في تطبيق (زوم)؛ في الوقت الذي سجلت فيه شركة موبايلي أفضل سرعة وصول لبرنامج (جوجل ميت).
يُذكر أن "هيئة الاتصالات" تسعى من خلال نشر تقرير "مقياس" بشكل ربعي، إلى تعزيز التنافسية بين المشغلين؛ لتقديم أفضل الخدمات للمستخدمين؛ عبر رفع مستوى الشفافية في السوق من خلال نشر نتائج البيانات والمؤشرات، وتمكين المستثمرين والمهتمين من الاطلاع على مؤشرات أداء السوق في المملكة.
ودعت الهيئة المهتمين بمشاهدة التقرير، إلى الدخول على الرابط التالي: https://www.citc.gov.sa/sl/e19.