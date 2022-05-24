تقرير Public First: دعمت Google الاقتصاد السعودي بنحو 12.2 مليار ريال سعودي خلال 2021

أعلنت شركة Google اليوم عن إصدار تقرير "تأثير Google الاقتصادي"، وهو تقرير من إعداد وكالة الأبحاث Public First حول دور منتجات Google (وتحديدًا "بحث Google" وPlay و"خرائط Google" وYouTube و"إعلانات Google") في مساعدة الأفراد والأنشطة التجارية المحلية وصناع المحتوى ومطوّري البرامج في السعودية والإمارات ومصر.
وتستند هذه التقارير، التي تنشرها Google في مختلف بلدان العالم، إلى استبانات عامة وتحليلات قائمة على النمذجة الاقتصادية، بالإضافة إلى بيانات من جهات خارجية موثوقة.
وأشار التقرير الأخير إلى أنّ Google ساهمت في دفع عجلة النشاط الاقتصادي في السعودية بنحو 12.2 مليار ريال سعودي خلال عام 2021.
وتعليقًا على ذلك، قال أنطوني نقاش، المدير العام التنفيذي في Google في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا: من الرائع رؤية التأثير الإيجابي لبعض منتجات Google مثل "بحث Google" و"خرائط Google" وYouTube وAndroid على حياة الأفراد اليومية، والأنشطة التجارية المحلية، ومطوّري التطبيقات وصنّاع المحتوى في المملكة العربية السعودية، نحن فخورون بأن نكون محرّكًا مستمرًا يدعم المملكة في رحلتها نحو التحوّل الرقمي".
وأضاف: إننا نتطلّع لمتابعة المشاريع والأفكار الرائعة التي ستظهر بمجرد استخدام الأفراد للأدوات والمهارات الصحيحة، ونحن ملتزمون بإطلاق المزيد من البرامج والشراكات المحلية لتوسيع نطاق الاستفادة للجميع".
من جهته، قال جوناثان دوبانت، أحد الشركاء في Public First: "أسهمت أزمة "كوفيد-19" خلال العامين الماضيين في تسريع نمو بعض المجالات التي لم تكن جديدة تمامًا، مثل التجارة الإلكترونية والعمل عن بُعد".
وأضاف: في الدراسة البحثية الأخيرة التي أجريناها، أكّد الأفراد وأصحاب الأنشطة التجارية من مختلف أرجاء منطقة الشرق الأوسط على أهمية الأدوات والخدمات من Google في مساعدتهم في التكيّف مع هذه التغييرات، سواء من خلال مساعدة الأنشطة التجارية الصغيرة في البيع على الإنترنت، أو مساعدة الموظّفين في التواصل بشكل أفضل مع زملائهم على الإنترنت، أو مساعدة الأطفال في مواصلة التعلّم".
وشهد هذا التقرير حول تأثير Google الاقتصادي في السعودية، التركيز على مستوى تأثير منتجات Google خلال عام 2021 في ثلاث مجالات، هي الأفراد والأنشطة التجارية والاقتصاد.
وفي ما يلي أهم النتائج التي تضمّنها التقرير:
● استخدم %72 من الأفراد "بحث Google" للاطّلاع على أحدث المعلومات حول فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).
● استخدم 64% من الأهالي (ممّن لديهم أطفال دون سن 12 عامًا) تطبيق YouTube Kids لمساعدة أطفالهم في التعلّم.
● استخدم 75% من الأفراد "بحث Google" لتعلّم مهارة جديدة.
● استخدم 61% من الأفراد "بحث Google" للعثور على فرص عمل جديدة.
● تستخدم نحو 5 ملايين امرأة في المتوسّط "بحث Google" كل شهر للبحث عن وظيفة جديدة.
مساعدة الأنشطة التجارية في السعودية
● استخدم 66% من الأفراد "خرائط Google" للعثور على نشاط تجاري محلي.
● سجّل 52% من الأنشطة التجارية ارتفاعًا في عدد العملاء الذين تعرّفوا على النشاط التجاري من خلال نتائج البحث على الإنترنت أو من خلال الإعلانات على شبكة البحث خلال العامين الماضيين.
● أشار 67% من الأنشطة التجارية على الإنترنت إلى أنّ تطبيقات Google Workspace كانت أساسية في تعزيز تجربة العمل عن بُعد، تتضمّن Google Workspace مجموعة من الأدوات المستندة إلى الحوسبة السحابية والتعاون، مثل Google Drive وGmail وMeet.
جمع هذا القسم من التقرير نتائج من أبحاث Public First وبيانات Google الداخلية، ويركّز على مدى مساهمة Google في دعم منشئي المحتوى ومطوّري البرامج والناشرين.
وفيما يلي أهم ما تضمّنه هذا القسم:
● دعمت Google الاقتصاد السعودي بنحو 12.2 مليار ريال سعودي خلال عام 2021.
● تسهم منظومة مطوّري برامج Android في توفير 29 ألف وظيفة على الأقل في السعودية كل عام.
● ارتفع عدد قنوات YouTube التي تحقّق أرباحًا من ستة أرقام أو أكثر بنسبة 20% على أساس سنوي (بحسب بيانات Google الداخلية - 2021).
● ازداد إجمالي عدد مطوّري البرامج الذين يحقّقون أرباحًا بقيمة 37.500 ريال سعودي (ما يعادل 10 آلاف دولار أمريكي) أو أكثر شهريًا على Google Play بنسبة 15% (بحسب بيانات Google الداخلية - 2021).
جدير بالذكر أن شركة Google كانت قد أعلنت في أكتوبر 2020 عن تقديم منحة بقيمة 37.5 مليون ريال سعودي (ما يعادل 13 مليون دولار أمريكي) لمساعدة مليون شخص ونشاط تجاري في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا على تعلّم مهارات رقمية جديدة وتنمية أعمالهم بحلول نهاية عام 2021.
ويهدف هذا البرنامج إلى تسريع وتيرة التعافي الاقتصادي في المنطقة من خلال دعم مسيرة التحوّل الرقمي عن طريق توفير الأدوات الرقمية والدورات التدريبية والمنح التمويلية اللازمة لدعم الأنشطة التجارية المحلية والباحثين عن عمل.
يشار إلى أن تقارير "تأثير Google الاقتصادي" تتوفّر في ثلاث نسخ، هي "الإمارات العربية المتّحدة: googlemena.publicfirst.co/uae، المملكة العربية السعودية: googlemena.publicfirst.co/saudiarabia، ومصر: googlemena.publicfirst.co/Egypt.