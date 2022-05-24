تقرير Public First: دعمت Google الاقتصاد السعودي بنحو 12.2 مليار ريال سعودي خلال 2021

● استخدم %72 من الأفراد "بحث Google" للاطّلاع على أحدث المعلومات حول فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

● استخدم 64% من الأهالي (ممّن لديهم أطفال دون سن 12 عامًا) تطبيق YouTube Kids لمساعدة أطفالهم في التعلّم.

● استخدم 75% من الأفراد "بحث Google" لتعلّم مهارة جديدة.

● استخدم 61% من الأفراد "بحث Google" للعثور على فرص عمل جديدة.

● تستخدم نحو 5 ملايين امرأة في المتوسّط "بحث Google" كل شهر للبحث عن وظيفة جديدة.

مساعدة الأنشطة التجارية في السعودية

● استخدم 66% من الأفراد "خرائط Google" للعثور على نشاط تجاري محلي.

● سجّل 52% من الأنشطة التجارية ارتفاعًا في عدد العملاء الذين تعرّفوا على النشاط التجاري من خلال نتائج البحث على الإنترنت أو من خلال الإعلانات على شبكة البحث خلال العامين الماضيين.

● أشار 67% من الأنشطة التجارية على الإنترنت إلى أنّ تطبيقات Google Workspace كانت أساسية في تعزيز تجربة العمل عن بُعد، تتضمّن Google Workspace مجموعة من الأدوات المستندة إلى الحوسبة السحابية والتعاون، مثل Google Drive وGmail وMeet.