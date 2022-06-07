تقل الأمطار ويجف العشب.. "الحصيني": صيف تتخلله موجات حر شديدة

وعن الصيف، قال: "تقل الأمطار ويجف العشب تختفي الحشرات الربيعية، فيه طباخ اللون والعنب والتمر عند ارتفاع الحرارة، وتظهر بعض الأمراض المرتبطة بالحرارة، مثل الزكام ضربات الشمس والإجهاد، ويمكن الوقاية منها من خلال اتباع النصائح الصادرة عن الجهات الصحية والتي يجب الالتزام بها".