تقل الأمطار ويجف العشب.. "الحصيني": صيف تتخلله موجات حر شديدة

توقّع الباحث في الطقس، عضو لجنة "تسميات" المناخية، عبدالعزيز الحصيني، أن تكون حرارة الصيف هذا العام حول معدلاتها الطبيعة تتخللها موجات حر شديدة.
وأوضح "الحصيني"، عبر حسابه على "تويتر"، أنه متوقع أن يستمر الصيف حتى 6 سبتمبر موعد دخول أول أنواء الخريف "الجبهة" في بلادنا- وفلكياً 2021/9/22م، بتعامد الشمس على خط الاستواء عند بداية الفصل.
وعن الصيف، قال: "تقل الأمطار ويجف العشب تختفي الحشرات الربيعية، فيه طباخ اللون والعنب والتمر عند ارتفاع الحرارة، وتظهر بعض الأمراض المرتبطة بالحرارة، مثل الزكام ضربات الشمس والإجهاد، ويمكن الوقاية منها من خلال اتباع النصائح الصادرة عن الجهات الصحية والتي يجب الالتزام بها".
وأردف: أول أمس كان آخر الكنة، وأمس أول أيام مربعانية القيظ وأول طوالعها "الثريا"، أيام مربعانية القيظ 39 يوماً مقسمة على الثريا والدبران والهقعة، في منتصفها ينعدم الظل وتتعامد أشعة الشمس على مدار السرطان معلنة بداية الصيف فلكياً 22 ذي القعدة 21 يونيو".