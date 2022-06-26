"تقنية الباحة" للبنين تعلن مواعيد القبول الإلكتروني للبكالوريوس والدبلوم

أعلنت الكلية التقنية للبنين بالباحة عن مواعيد القبول للمتقدمين بطلب الالتحاق بالكلية لبرنامج البكالوريوس وبرنامج الدبلوم لعام 1444هـ،
وأوضح عميد الكلية عبدالله خليف، أن التسجيل سيكون متاحًا لبرنامج البكالوريوس من يوم الأحد 18 / 12 / 1443هـ وحتى يوم الخميس 22 / 12 / 1443هـ وستكون إجراءات الفرز للمتقدمين وإعلان المقبولين ومراسلتهم من يوم الثلاثاء 27 / 12 / 1443هـ إلى يوم الخميس 29 / 12 / 1443هـ وتكون إجراءات القبول النهائي بدءًا من يوم الأحد 02/ 01 / 1444هـ إلى يوم الخميس 20 / 01 /1444هـ،
وأضاف: "سيكون التسجيل متاحًا لبرنامج الدبلوم من يوم الأحد 25 / 12 / 1443هـ إلى يوم الخميس 29 / 12 / 1443هـ، وستكون إجراءات الفرز للمتقدمين وإعلان المقبولين من يوم الأحد 02 / 01 / 1444هـ إلى يوم الثلاثاء 04 / 01 / 1444هـ وإجراءات القبول النهائي ستكون من 09 / 01 / 1444هـ إلى يوم الخميس 20 / 01 / 1444هـ.