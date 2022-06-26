"تقنية الباحة" للبنين تعلن مواعيد القبول الإلكتروني للبكالوريوس والدبلوم

وأوضح عميد الكلية عبدالله خليف، أن التسجيل سيكون متاحًا لبرنامج البكالوريوس من يوم الأحد 18 / 12 / 1443هـ وحتى يوم الخميس 22 / 12 / 1443هـ وستكون إجراءات الفرز للمتقدمين وإعلان المقبولين ومراسلتهم من يوم الثلاثاء 27 / 12 / 1443هـ إلى يوم الخميس 29 / 12 / 1443هـ وتكون إجراءات القبول النهائي بدءًا من يوم الأحد 02/ 01 / 1444هـ إلى يوم الخميس 20 / 01 /1444هـ،