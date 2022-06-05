"تقنية الجوف" تعلن افتتاح 3 تخصصات للبكالوريوس المسائي

وباسم منسوبي الكلية، قدم عميد الكلية ماجد بن عبدالعزيز العتيبي، شكره لمحافظ المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني الدكتور أحمد بن فهد الفهيد على هذه الموافقة، التي ستفتح أبواباً أوسع للخريجين الحاصلين على شهادة الدبلوم من أجل إكمال دراستهم والمساهمة في سد الاحتياج في سوق العمل بكفاءات تقنية ومهنية مدربة تحقيقاً للرؤية الوطنية 2030.