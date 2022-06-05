"تقنية الجوف" تعلن افتتاح 3 تخصصات للبكالوريوس المسائي

أعلنت الكلية التقنية بالجوف اليوم، عن افتتاح ثلاثة تخصصات جديدة للبكالوريوس المسائي ابتداءً من الفصل التدريبي الأول للعام 1444هـ.
وباسم منسوبي الكلية، قدم عميد الكلية ماجد بن عبدالعزيز العتيبي، شكره لمحافظ المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني الدكتور أحمد بن فهد الفهيد على هذه الموافقة، التي ستفتح أبواباً أوسع للخريجين الحاصلين على شهادة الدبلوم من أجل إكمال دراستهم والمساهمة في سد الاحتياج في سوق العمل بكفاءات تقنية ومهنية مدربة تحقيقاً للرؤية الوطنية 2030.
وأشار عميد الكلية إلى أن الأقسام الجديدة هي برنامج البكالوريوس المسائي في تخصص الأمن السيبراني والمحاسبة، لتصبح عدد التخصصات البكالوريوس الموجودة بالكلية خمسة تخصصات وهي ( قوى وآلات كهربائية، دعم أنظمة شبكات الحاسب، إدارة عامة، أمن سيبراني، محاسبة).