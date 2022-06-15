"تقنية صامطة" تبدأ القبول في الدبلوم الصباحي والمسائي والبكالوريوس المسائي

أعلنت الكلية التقنية بمحافظة صامطة عن موعد بدء التسجيل في برنامجي الدبلوم الصباحي والمسائي وبرنامج البكالوريوس المسائي للفصل التدريبي الأول من العام التدريبي 1444هـ، حيث سيتم فتح بوابة القبول للدبلوم الصباحي والمسائي لمدة خمسة أيام، بدءاً من يوم الأحد الموافق 1443/12/25 هـ، وينتهي يوم الخميس 1443/12/29هـ، كما سيتم فتح بوابة القبول للبكالوريوس المسائي لمدة خمسة أيام، بدءاً من يوم الأحد الموافق 1443/12/18هـ، وينتهي يوم الخميس 1443/12/22هـ.
وأوضح عميد الكلية محمد بن حسين طليس، أن التسجيل سيكون متاحاً عبر "بوابة قبولي" في موقع المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني: https://ugate.tvtc.gov.sa/AFrontGate/، في عددٍ من التخصصات الفنية، تشمل مرحلة الدبلوم الصباحي والمسائي في قسم التقنية الإلكترونية تخصص "إلكترونيات صناعية وتحكم"، وقسم التقنية الإدارية "تخصص محاسبة"، وقسم الحاسب الآلي وتقنية المعلومات تخصص "إدارة أنظمة شبكات"، وقسم التقنية المدنية والمعمارية والمساحة "تخصص مدني"، و"تخصص معماري" و"تخصص مساحة". ولمرحلة البكالوريوس المسائي بقسم التقنية الإلكترونية تخصص "إلكترونيات صناعية وتحكم".
ودعا عميد الكلية المتقدمين للاطلاع على الشروط والتخصصات المتاحة بالكلية وتعبئة نموذج طلب الالتحاق على الموقع الإلكتروني للقبول الموحد وتحري الدقة في إدخال البيانات وطباعتها, فيما سيُرسَل ترشيح القبول عبر رسائل نصية SMS على أرقام المتقدمين لاستكمال الإجراءات المطلوبة بمقر الكلية، علماً بأنه سيُقبَل المتقدم بعد اجتيازه معايير المفاضلة.