"تقنية صامطة" تبدأ القبول في الدبلوم الصباحي والمسائي والبكالوريوس المسائي

أعلنت الكلية التقنية بمحافظة صامطة عن موعد بدء التسجيل في برنامجي الدبلوم الصباحي والمسائي وبرنامج البكالوريوس المسائي للفصل التدريبي الأول من العام التدريبي 1444هـ، حيث سيتم فتح بوابة القبول للدبلوم الصباحي والمسائي لمدة خمسة أيام، بدءاً من يوم الأحد الموافق 1443/12/25 هـ، وينتهي يوم الخميس 1443/12/29هـ، كما سيتم فتح بوابة القبول للبكالوريوس المسائي لمدة خمسة أيام، بدءاً من يوم الأحد الموافق 1443/12/18هـ، وينتهي يوم الخميس 1443/12/22هـ.