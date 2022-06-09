"تقنية مكة" تُعلن فتح باب القبول والتسجيل لخريجي الثانوية والمعاهد الفنية

أعلنت الكلية التقنية بمكة المكرمة، اليوم الخميس، فتح باب القبول والتسجيل في أقسام الكلية لخريجي الثانوية العامة والمعاهد الفنية، بدءًا من 1443/12/25هـ، وحتى 1443/12/29هـ.