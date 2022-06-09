"تقنية مكة" تُعلن فتح باب القبول والتسجيل لخريجي الثانوية والمعاهد الفنية

أعلنت الكلية التقنية بمكة المكرمة، اليوم الخميس، فتح باب القبول والتسجيل في أقسام الكلية لخريجي الثانوية العامة والمعاهد الفنية، بدءًا من 1443/12/25هـ، وحتى 1443/12/29هـ.
وأوضحت أن ذلك عبر بوابة القبول الموحد على موقع المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، للفصل التدريبي الأول للعام 1444/1443هـ.
وقال وكيل الكلية لشؤون المتدربين المهندس غسان بن سالم مبارك: إن القبول سيكون بقسم تقنية الحاسب في تخصصات "شبكات وأنظمة شبكات ودعم فني"، وقسم التقنية الميكانيكية في تخصص "ميكانيكا سيارات"، وقسم التقنية الكهربائية في تخصص "قوى كهربائية"، وقسم التقنية الإدارية في تخصصات "إدارة مكتبية ومحاسبة وتسويق"، وقسم تقنية السياحة والفندقة في تخصصات "فندقة وسفر وسياحة وخدمة الحج والعمرة"، وقسم تقنية الغذاء والبيئة في تخصص "الصحة والسلامة المهنية".
وأهاب وكيل الكلية بجميع الراغبين الالتحاق بتخصصات الكلية بتحري الدقة في إدخال بياناتهم واختيار التخصصات حسب ميولهم ورغباتهم.