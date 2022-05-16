"تقنية منظار حديثة" لتشخيص ورم الغدد اللمفاوية بالقفص الصدري لخمسينية بطبية مكة

تمكن فريق طبي تكاملي بمدينة الملك عبدالله الطبية بالعاصمة المقدّسة عضو تجمع مكة المكرمة الصحي من عمل إجراء طبي متطور، باستخدام تقنية المنظار بالموجات فوق الصوتية (EBUS) حيث تم أخذ عينة من ورم بالغدد اللمفاوية بالقفص الصدري لسيدة بالعقد الخامس من العمر في تقنية تعد الأولى على مستوى مستشفيات وزارة الصحة بالمنطقة الغربية.
واستقبلت المدينة الطبية المريضة وهي تعاني سرطان الحنجرة وتم استئصال الورم وتلقي العلاج الكيماوي والإشعاعي في عام ٢٠٢١.
وعند إجراء مزيد من الفحوصات والأشعة المقطعية والنووية أظهرت النتائج تضخم في الغدد اللمفاوية في القفص الصدري مما استدعى الحاجة الى إجراء منظار للقصبات الهوائية مع الأشعة الصوتية لأخذ عينات من الغدد اللمفاوية الظاهرة في الأشعة النووية.
وقام فريق من قسم الأمراض الصدرية بأخذ الخزعة والعينة بتقنية منظار EBUS دون الحاجة إلى التدخل الجراحي حيث تكلل هذا الإجراء بالنجاح، ولله الحمد.
من جانبه، أوضح المدير العام التنفيذي الدكتور وليد محمد حسين، أن هذه التقنية تعد من أحدث تقنيات المناظير للقصبات الهوائية الرئوية وتعتبر فريدة من نوعها وتتميز باستخدام الأشعة الصوتية لفحص الغدد اللمفاوية في القفص الصدري وتمكين الطبيب من أخذ عينات الأنسجة لتشخيص المرضى دون الحاجة إلى الإجراء الجراحي، وبفضل من الله تمكنت مدينة الملك عبدالله الطبية بمكة المكرّمة من توفير هذا النوع من المناظير المتميزة والتي تعد الأولى من نوعها على مستوى مستشفيات وزارة الصحة بالمنطقة الغربية.