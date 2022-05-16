"تقنية منظار حديثة" لتشخيص ورم الغدد اللمفاوية بالقفص الصدري لخمسينية بطبية مكة

من جانبه، أوضح المدير العام التنفيذي الدكتور وليد محمد حسين، أن هذه التقنية تعد من أحدث تقنيات المناظير للقصبات الهوائية الرئوية وتعتبر فريدة من نوعها وتتميز باستخدام الأشعة الصوتية لفحص الغدد اللمفاوية في القفص الصدري وتمكين الطبيب من أخذ عينات الأنسجة لتشخيص المرضى دون الحاجة إلى الإجراء الجراحي، وبفضل من الله تمكنت مدينة الملك عبدالله الطبية بمكة المكرّمة من توفير هذا النوع من المناظير المتميزة والتي تعد الأولى من نوعها على مستوى مستشفيات وزارة الصحة بالمنطقة الغربية.