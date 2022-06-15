"تقني الرياض" تعلن مواعيد القبول للعام 1444هـ في جميع منشآتها وبرامجها التدريبية

أعلنت الإدارة العامة للتدريب التقني والمهني بمنطقة الرياض عن مواعيد القبول للفصل الأول من العام التدريبي 1443 -1444هـ في كل منشآتها وبرامجها التدريبية لمرحلتي الدبلوم والبكالوريوس في كلتا الفترتين الصباحية والمسائية.
وسيتاح التسجيل في الكليات التقنية للبنين بمنطقة الرياض من تاريخ 23 / 12 وحتى 28 / 12 عبر بوابة القبول الإلكتروني الموحد للطلاب والطالبات بالجامعات الحكومية بالرياض في حين أن مواعيد التسجيل للكليات التقنية للبنات بمدينة الرياض عبر البوابة نفسها ستتاح ابتداءً من 24 / 12 وحتى 29 / 12.
وأما الكليات التقنية للبنات ببقية مدن ومحافظات المنطقة عدا مدينة الرياض فسيكون التقديم عبر بوابة "قبولي" الخاصة بالمؤسسة ابتداءً من 25 / 12 وحتى 29 / 12، ويتزامن مع ذلك على بوابة قبولي التسجيل في المعاهد الصناعية الثانوية ومعاهد العمارة والتشييد والبرامج القصيرة، وكذلك يتاح التسجيل في الفترة نفسها للراغبين في الالتحاق بالكليات التقنية للبنين وللبنات بالمنطقة في الفترة المسائية.
أما التسجيل لدرجة البكالوريوس للبنين والبنات في فترتيه الصباحية والمسائية يبدأ من تاريخ 18 / 12 وحتى 22/ 12 على بوابة قبولي، علمًا بأن نهاية جميع فترات القبول يكون عند الساعة ١٢ ظهرًا.
وأوضح مدير الإدارة العامة للتدريب التقني والمهني بمنطقة الرياض عبدالرحمن المقبل، أن فترة التنسيق للقبول والتسجيل تتطلب العمل على رفع الطاقات الاستيعابية للمنشآت لاحتواء أكبر نسبة من أبنائنا المتدربين والمتدربات والذين هم أمل هذا الوطن للوصول بهم إلى أعلى مستويات التدريب لإخراج جيل يليق بطموح هذا الوطن وقيادته، تماشيًا مع الرؤية العظيمة 2030 كما أن تزايد القبول على برامج المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني يؤكد الاتجاه العملي لشبابنا وشاباتنا ويدعم ذلك وجودهم المشرف ميدانيًا.