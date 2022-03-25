"تقني تبوك" تكشف تفاصيل ساعات الدوام بمنشآتها في رمضان

هنّأت الإدارة العامة للتدريب التقني والمهني بمنطقة تبوك، منسوبيها والمتدربين والمتدربات كافة بقرب حلول شهر رمضان المبارك للعام الحالي 1443هـ، مبينةً أن ساعات العمل الرسمية في كل المنشآت التدريبية لشهر رمضان ستكون 5 ساعات عمل، يكون فيها موعد بدء التدريب الصباحي للمتدربين الساعة العاشرة صباحاً، ونهايته في تمام الساعة الثالثة مساءً.
وأوضحت "تقني تبوك": "على ألا يزيد وقت المحاضرة التدريبية عن 35 دقيقـة، أما فيما يخص البرنامج التطبيقي المسائي فيكون بدء التدريب فيه من الساعة 9.30 مساء.
وأضافت: "يأتي ذلك بناء على ما أصدرته المؤسسة من توجيهات تهدف لمراعاة أوقات متدربي ومتدربات المنشآت، وتمكينهم من تقديم خدماتها التدريبية في الأوقات التي تناسب متدربي ومتدربات كليات التقنية والمعاهد الصناعية الثانوية خلال الشهر المبارك".
وشددت الإدارة العامة للتدريب التقني والمهني بمنطقة تبوك، على الجميع ضرورة تطبيق الإجراءات والاحترازات والبروتوكولات المتبعة؛ وذلك من أجل سلامة الكادرين التدريبي والفني، إضافة إلى التقني.