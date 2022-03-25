"تقني تبوك" تكشف تفاصيل ساعات الدوام بمنشآتها في رمضان

هنّأت الإدارة العامة للتدريب التقني والمهني بمنطقة تبوك، منسوبيها والمتدربين والمتدربات كافة بقرب حلول شهر رمضان المبارك للعام الحالي 1443هـ، مبينةً أن ساعات العمل الرسمية في كل المنشآت التدريبية لشهر رمضان ستكون 5 ساعات عمل، يكون فيها موعد بدء التدريب الصباحي للمتدربين الساعة العاشرة صباحاً، ونهايته في تمام الساعة الثالثة مساءً.