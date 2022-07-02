"تقني مكة" يُدشن عددًا من المبادرات التطوعية لخدمة ضيوف الرحمن



وتضمنت هذه البرامج عددًا من المبادرات المقدمة في موسم الحج؛ ومنها مبادرة "استعد"؛ لتقديم برامج تطويرية تخصصية في مجالات إدارة الحشود، الصحة والسلامة المهنية، إعداد وتصميم النماذج الإلكترونية، وينفذها كل من: الكلية التقنية للبنين، والكلية التقنية للبنات، والمعهد الصناعي الثانوي بالعاصمة المقدسة.

