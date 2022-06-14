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"تقني ومهني تبوك" تعلن برامج القبول والتسجيل للفصل التدريبي الأول للعام 1444هـ

دعت راغبي التقدم إلى الاطلاع على الشروط عبر البوابة الإلكترونية "قبولي"
"تقني ومهني تبوك" تعلن برامج القبول والتسجيل للفصل التدريبي الأول للعام 1444هـ
سبق
سبق

أعلنت الإدارة العامة للتدريب التقني والمهني بمنطقة تبوك، مواعيد القبول والتسجيل في برامج المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني للفصل التدريبي الأول من العام القادم 1444هـ، في البرامج الصباحية والمسائية.

وأبانت "الإدارة" بأن مواعيد التسجيل ستكون اعتباراً من 25 وحتى 29 / 12 / 1443 هـ، لبرامج الدبلوم بالكليات التقنية للبنين والبنات، ودبلوم المعاهد الصناعية الثانوية، فيما سيتم فتح باب التسجيل في البرامج المسائية لدرجتي الدبلوم والبكالوريس، والمقررات التكميلية (مسارات) من 18 - 29 / 12 / 1443هـ.

ودعت الراغبين في التقدم إلى ضرورة الاطلاع على شروط القبول والتسجيل على البوابة الإلكترونية للتسجيل، وكذلك المزايا التي يحصل عليها المتدرب، مبينةً أن التسجيل سيكون عبر البوابة الإلكترونية للقبول "قبولي" بموقع المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني https://ugate.tvtc.gov.sa/AFrontGate.

تبوك
الإدارة العامة للتدريب التقني والمهني

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