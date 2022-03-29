"تقويم التعليم" تستطلع حاجات أولياء الأمور حول التقويم المدرسي

يُذكر أن التقويم المدرسي يُعد أحد الخدمات التي تعمل عليها الهيئة ممثلة بمركز (تميز)، ويتضمن منح المدارس الحكومية المتميزة وسام التميز، وبناء معايير التقويم والتميز المدرسي وأطرها وأدواتها وتطويرها، إضافة إلى تطوير المتطلبات الفنية للأنظمة الإلكترونية، والإسهام في تحديد متطلبات تدريب الاختصاصيين، وتطبيق البرامج في مدارس التعليم العام، ورصد أدائها، وتحديد المستهدفات التطويرية، وإبراز قصص النجاح.