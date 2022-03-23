"تقويم التعليم" تعتمد 4 مؤسسات تعليمية و28 برنامجًا أكاديميًا

كما اعتُمِدَ 24 برنامجًا أكاديميًا اعتمادًا مشروطًا، وهي: برنامجان في مرحلة البكالوريوس في تخصص الموارد البشرية، التأمين وإدارة المخاطر، وبرنامجان في مرحلة البكالوريوس في تخصص إدارة الأعمال وعلوم الحاسب، وبرنامج الإدارة الصحية بجامعة القصيم، وبرنامج في مرحلة الدكتوراه في تخصص الإدارة والإشراف التربوي بجامعة الملك خالد، إضافة إلى 4 برامج في مرحلة الماجستير في تخصصات المناهج وطرق تدريس العلوم والسنة وعلومها وأصول الفقه، و5 برامج في مرحلة البكالوريوس في تخصصات المحاسبة، والمختبرات الإكلينيكية، وأشعة تشخيصية، والعلاج الطبيعي، والكيمياء.