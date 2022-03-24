"تقويم التعليم" تعلن مقاعد إضافية بالاختبار التحصيلي بجميع مناطق المملكة

وتفصيلاً، يأتي ذلك دعماً من الهيئة لأبنائنا وبناتنا الطلاب والطالبات وأولياء أمورهم، وتحقيقاً لرغبتهم، وحرصها على راحتهم في أداء الاختبار في مراكز اختبارات مناسبة لهم وقريبة من أماكن إقامتهم.