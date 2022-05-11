"تقويم التعليم" توقّع اتفاقيات جديدة لاعتماد 482 برنامجًا أكاديميًّا

وشملت الاتفاقيات اعتماد "150" برنامجًا أكاديميًّا لجامعة الملك سعود و"94" برنامجًا أكاديميًّا لجامعة جدة و"75" برنامجًا لجامعة الملك خالد و"63" برنامجًا للجامعة الإسلامية و"29" برنامجًا لجامعة شقراء، و"28" برنامجًا لجامعة حفر الباطن، واعتماد "22" برنامجًا لجامعة الباحة و"11" برنامجًا لجامعة دار الحكمة و"10" برامج لجامعة نجران.