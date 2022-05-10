"تقويم التعليم" توقع اتفاقيات جديدة للاعتماد المدرسي بمختلف المناطق

وقعت هيئة تقويم التعليم والتدريب ممثلة بالمركز الوطني للتقويم والتميز المدرسي "تميز" اليوم، اتفاقيات تنفيذ الاعتماد المدرسي مع عدد من الشركات التعليمية من مختلف مناطق المملكة، وذلك على هامش مشاركتها في أعمال اليوم الثالث في المؤتمر والمعرض الدولي للتعليم 2022م، الذي تنظمه وزارة التعليم بمركز الرياض الدولي للمؤتمرات والمعارض.