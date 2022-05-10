"تقويم التعليم" توقع اتفاقيات جديدة للاعتماد المدرسي بمختلف المناطق

وقعت هيئة تقويم التعليم والتدريب ممثلة بالمركز الوطني للتقويم والتميز المدرسي "تميز" اليوم، اتفاقيات تنفيذ الاعتماد المدرسي مع عدد من الشركات التعليمية من مختلف مناطق المملكة، وذلك على هامش مشاركتها في أعمال اليوم الثالث في المؤتمر والمعرض الدولي للتعليم 2022م، الذي تنظمه وزارة التعليم بمركز الرياض الدولي للمؤتمرات والمعارض.
ومثّل الهيئة في توقيع الاتفاقيات المدير التنفيذي للمركز الوطني للتقويم والتميز المدرسي "تميز " الدكتور أحمد الجبيلي، وممثلي عدد من قيادات الشركات التعليمية.
وتضمنت الاتفاقيات ضم (190) مدرسة تستهدف 32 ألف طالب وطالبة؛ لتحسين جودة العمليات التعليمية، ورفع مستوى المخرجات، حيث تم توقيع اتفاقيات مع عدد من مدارس القطاع الخاص، إضافة إلى تعريف ممثلي المدارس بالخدمات التي تقدمها الهيئة ومنها اختبارات تكويني وقدرات.