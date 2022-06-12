"تقويم التعليم" توقع اتفاقية لتطبيق مقياس الكفايات والمهارات القيادية

وتهدف الاتفاقية إلى رفع معايير الانتقاء وتمييز الكفاءة من خلال القدرات والجدارات التي يتضمنها المقياس وتقليل الفجوة بين الجدارات المتطلبة لشاغل الوظيفة القيادية وبين الجدارات المتوافرة لدى المرشح لها، وسيطبق المقياس في جميع المدن الصناعية التابعة للهيئة في الرياض والجبيل وينبع وجازان ورأس الخير.