"تقييم" تُجدد دعوة حاملي "أساسي مؤقت" للإسراع في استكمال متطلبات شهادة زمالة الهيئة

ويستند هذا التوجيه إلى الأحكام الواردة ضمن المادة (الأربعين) من نظام المقيّمين المعتمدين التي نصّت على جواز استمرارية القائم بأعمال التقييم لدى نفاذ النظام بمزاولة أعماله بصفته "عضواً أساسياً"، على أن تنتفي عنه هذه الصفة ويلتزم بالتوقف عن مزاولة مهنة التقييم إذا لم يجتز، خلال خمس سنوات من تاريخ نفاذ النظام، امتحان شهادة الزمالة أو الامتحان الذي تعقده الهيئة من أجل تأهيله، وجرى تمديد المهلة الممنوحة لمدة مماثلة.