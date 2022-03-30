"تقييم" تعتمد سياسة ساعات الخبرة المباشرة وغير المباشرة للحصول على عضوية الزمالة

وتشـمل سـاعات الخـبرة المبـاشرة؛ مهـام التقييـم ومهـام مراجعـة التقييـم بمـا في ذلـك مـن أدوار المقيّمـين الرئيسة والداعمـة في مراحـل عمليـة التقييم"، كما تعرّف ساعات الخبرة غير المباشرة بأنها "سـاعات الممارسة المهنيـة المكتسـبة مـن خـلال القيـام بالأعمال والمهـام ذات الصلـة بالتقييـم ومـا نحوهـا في كل فـرع مـن فـروع التقييـم.