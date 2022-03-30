"تقييم" تعتمد سياسة ساعات الخبرة المباشرة وغير المباشرة للحصول على عضوية الزمالة

اعتمدت أمانة الهيئة السعودية للمقيّمين المعتمدين "تقييم"، سياسة ساعات الخبرة المباشرة وغير المباشرة، التي تتمحور حول سياسة ساعات الخبرة ومتطلباتها للحصول على عضوية الزمالة وهي أعلى عضوية تمنحها الهيئة للأعضاء.
وسبق أن طرحت الهيئة مسودة سياسة ساعات الخبرة لاستقبال مرئيات العموم من الأعضاء والمعنيين والمهتمين بممارسة المهنة، حرصًا على تطوير مهارات أعضائها وإشراك المتخصصين في وضع السياسات واللوائح المتعلقة بتنظيم وتطوير المهنة.
وتضمنت السياسة المعتمدة شرحاً تفصيلياً حول آلية تسجيل ساعات الخبرة وطريقة احتسابها، حيث تعرّف السياسة ساعات الخبرة المباشرة بأنها "سـاعات الممارسـة المهنيـة المكتسـبة مـن خـلال القيـام بأعمال ومهـام التقييـم في كل فـرع مـن فـروع التقييـم".
وتشـمل سـاعات الخـبرة المبـاشرة؛ مهـام التقييـم ومهـام مراجعـة التقييـم بمـا في ذلـك مـن أدوار المقيّمـين الرئيسة والداعمـة في مراحـل عمليـة التقييم"، كما تعرّف ساعات الخبرة غير المباشرة بأنها "سـاعات الممارسة المهنيـة المكتسـبة مـن خـلال القيـام بالأعمال والمهـام ذات الصلـة بالتقييـم ومـا نحوهـا في كل فـرع مـن فـروع التقييـم.
وتطرقت السياسة إلى متطلبات ساعات الخبرة المباشرة وغير المباشرة لكل فرع والممارسة المهنية في المجالات ذات العلاقة، ومتطلبات الامتثال ومسؤوليات المنشأة، وأنشطة التعليم والتطوير المهني المنظم وغير المنظم.
ونوهت الهيئة لجميع المعنيّن من الأعضاء والممارسين بضرورة الاطلاع على السياسة المعتمدة لساعات الخبرة المباشرة وغير المباشرة والعمل بمقتضاها، والالتزام بما نصت عليه السياسة، موكدةً أنه يُمكن للعضو استيفاء الحصول على شهادة الزمالة عبر ساعات الخبرة المباشرة فقط.
ويمكن الاطلاع على كامل تفاصيل السياسة باللغتين العربية والإنجليزية عبر موقع الهيئة.