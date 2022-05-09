"تقييم" تعتمد عددًا من البرامج التعليمية مع الأكاديمية المالية

اعتمدت الهيئة السعودية للمقيمين المعتمدين "تقييم"، عددًا من البرامج التعليمية لفرع تقييم المنشآت الاقتصادية والمقدمة من الأكاديمية المالية، في إطار قواعد برامج التعليم المهني المستمر والبرامج التعليمية، التي تهدف لرفع مستوى كفاءة مزاولي مهنة التقييم، وتحديث معلوماتهم وتطوير مهاراتهم في الموضوعات ذات العلاقة بالمهنة؛ وفقًا للأحكام والضوابط الواردة في هذه القواعد.