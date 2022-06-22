تكامل وتآخٍ بين الرياض وأنقرة.. الاقتصاد مفتاح للعلاقات الراسخة

وقد توطدت العلاقات الثنائية بين الرياض وأنقرة عبر الزيارات المتبادلة بين قادة البلدين، وكانت أولاها زيارة الملك فيصل -الأمير حينذاك- إلى تركيا في عام 1932 في طريق عودته من رحلة أوروبية، وزيارته الثانية لها بعد أن أصبح ملكًا في عام 1966.