تكتلات وافدة تقود سوق الخضار بصفا جدة في ظل غياب الرقابة

رغم قرار منع التستر وبدء ملاحقة المخالفين من قبل وزارة التجارة، إلا أن سوق الخضار والفواكه بجدة يعج بالوافدين الذين يعملون لصالحهم في ظل غياب الرقابة.
ورصدت "سبق" في أحد أكبر أسواق الخضار والفواكه بجدة، تكتلات لوافدين سيطروا على السوق في البيع والشراء وملاحقة الزبائن والبيع بأرخص الأثمان.
وأوضح متسوقون لـ"سبق" أن الأجانب يسيطرون على السوق منذ عدة سنوات، ولم يستطع المواطن السعودي أن يجد مكانًا آمنًا، متسائلين: ماذا أضافت وزارة البيئة والمياه والزراعة منذ أن تسلمت من وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان ملف أسواق النفع العام؟ مشيرين إلى أن الوضع كما هو لا زال المواطن مضطهدًا في هذا الموقع إلا عددًا بسيطًا، بينما الأغلبية هم من التكتلات الوافدة التي تدير السوق.
ورصدت "سبق" غيابًا تامًا للسعوديين في سوق الخضار بحي الصفا، وغياب مراقبي وزارة البيئة؛ ما أتاح المجال للوافدين حرية البيع والشراء، وسط مطالبات بإيجاد حلول عاجلة لمنع الأجانب من مضايقة المواطنين.