تكتلات وافدة تقود سوق الخضار بصفا جدة في ظل غياب الرقابة

وأوضح متسوقون لـ"سبق" أن الأجانب يسيطرون على السوق منذ عدة سنوات، ولم يستطع المواطن السعودي أن يجد مكانًا آمنًا، متسائلين: ماذا أضافت وزارة البيئة والمياه والزراعة منذ أن تسلمت من وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان ملف أسواق النفع العام؟ مشيرين إلى أن الوضع كما هو لا زال المواطن مضطهدًا في هذا الموقع إلا عددًا بسيطًا، بينما الأغلبية هم من التكتلات الوافدة التي تدير السوق.