تكثيف الجهود بالعشر الأواخر.. "نفايات مكة" تتجاوز الـ 100 ألف طن في 15 يومًا

وأكدت وكالة الخدمات بأمانة العاصمة المقدسة أن العمل يتم في جميع الشوارع بشكل يومي مع تكثيف الأعمال على محاور مكة الرئيسية: شارع الأمير محمد بن سلمان، والطريق الدائري الثالث (عثمان بن عفان)، وطريق الليث، وطريق الملك فيصل، والطريق الدائري الرابع (على بن ابي طالب رضي الله عنه)، وطريق المدينة المنورة، وطريق مكة جدة القديم، وطريق الأمير سلطان بن عبدالعزيز)، وذلك لأهمية تلك المواقع، وكونها تعتبر مداخل مكة المكرمة الرئيسية خلال الموسم، إضافة إلى تكثيف العمل في مواقف النقل العام الموجودة على مداخل مكة وحول المسجد الحرام على مدار الساعة.