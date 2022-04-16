محليات

تكثيف الجهود بالعشر الأواخر.. "نفايات مكة" تتجاوز الـ 100 ألف طن في 15 يومًا

بلغت مخلفات البناء والأنقاض أكثر من 63.000 طن في نطاق جميع البلديات
تكثيف الجهود بالعشر الأواخر.. "نفايات مكة" تتجاوز الـ 100 ألف طن في 15 يومًا
عبدالرزاق البجالي
عبدالرزاق البجالي

بلغ إجمالي وزن النفايات التي تم رفعها في مكة المكرمة منذ بداية شهر رمضان المبارك وحتى يوم أمس أكثر من (100.000) طن، في حين بلغ إجمالي وزن مخلفات البناء والأنقاض أكثر من (63.000) طن، وذلك في نطاق جميع البلديات الفرعية.

وأكدت وكالة الخدمات بأمانة العاصمة المقدسة أن العمل يتم في جميع الشوارع بشكل يومي مع تكثيف الأعمال على محاور مكة الرئيسية: شارع الأمير محمد بن سلمان، والطريق الدائري الثالث (عثمان بن عفان)، وطريق الليث، وطريق الملك فيصل، والطريق الدائري الرابع (على بن ابي طالب رضي الله عنه)، وطريق المدينة المنورة، وطريق مكة جدة القديم، وطريق الأمير سلطان بن عبدالعزيز)، وذلك لأهمية تلك المواقع، وكونها تعتبر مداخل مكة المكرمة الرئيسية خلال الموسم، إضافة إلى تكثيف العمل في مواقف النقل العام الموجودة على مداخل مكة وحول المسجد الحرام على مدار الساعة.

وأوضحت وكالة الخدمات أن الأعمال تسير ولله الحمد وفق الخطة الموضوعة لها من خلال مؤشرات الأداء، مشيرة إلى تكثيف الجهود خلال الفترة القادمة لاستقبال العشر الأواخر من الشهر الفضيل.

مكة المكرمة
رمضان
النفايات

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