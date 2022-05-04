تكدّس مطار جدة يصل الترند.. ومغردون: هل يحدث هذا ونحن على أعتاب 2030؟

وفي هذا السياق، قال الكاتب عبدالله باجبير: ما حصل ويحصل اليوم في مطار جدة مزعج جدًا، نحن على أعتاب 2030، لا بد وأن يقال كل من قصر في أزمة إدارة وتشغيل مطار جدة الجديد والذي كلف مليارات الريالات، ناهيك عن التأخير الذي تجاوز سنوات طويلة.