تكدّس مطار جدة يصل الترند.. ومغردون: هل يحدث هذا ونحن على أعتاب 2030؟

تصدّر وسم مطار الملك عبدالعزيز الترند في تويتر؛ وذلك إثر التكدس الذي حصل بمطار الملك عبدالعزيز بجدة للمسافرين العائدين من العمرة صاحَبه إلغاء رحلات كانت من المقرر أن تقل هؤلاء المعتمرين إلى بلادهم حيث اتخذوا من الأرصفة مقراً لهم.
وفي هذا السياق، قال الكاتب عبدالله باجبير: ما حصل ويحصل اليوم في مطار جدة مزعج جدًا، نحن على أعتاب 2030، لا بد وأن يقال كل من قصر في أزمة إدارة وتشغيل مطار جدة الجديد والذي كلف مليارات الريالات، ناهيك عن التأخير الذي تجاوز سنوات طويلة.
فيما قال المواطن محمد الغنام: "للعلم السعودية عضو من ضمن 111 دولة باتفاقية مونتريال لتعويض المسافرين عن التأخير بالرحلات وكذلك ضياع الأمتعة".
واعتبر مغردون ما حصل سوءاً في إدارة الأزمة، مطالبين باتخاذ حلول عاجلة، وألا تمر هذه الحادثة دون اتخاذ إجراء مناسب.