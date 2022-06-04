تكريم أفضل 3 مشاريع ابتكارية في اختتام معرض "جازان تبتكر"

كرّمت صحة جازان أفضل ثلاثة مشاريع ابتكارية من أصل 14 مشروعًا ابتكاريًّا مشاركًا في معرض صحة جازان الابتكاري #جازان_تبتكر، المقام على هامش ملتقى الموارد البشرية بوزارة الصحة، الذي استضافتْه صحة جازان مؤخرًا خلال يومَي 1 - 2 يونيو.
وقالت "صحة جازان": معرض "جازان تبتكر" جاء للتعريف بمفهوم الابتكار وفق مسارات الابتكار الحكومي وتسليط الضوء على المبتكرين من منسوبي صحة جازان، وتحفيزهم ودعمهم في تنفيذ مشاريعهم على أرض الواقع؛ إذ حصل على المركز الأول مشروع أرعني للمبتكرة مدى مهدي، بينما حصل مشروع تأهيلي للمبتكر رائد النودلي على المركز الثاني، وكان مشروع أكتف للمبتكر محمد طواشي قد حصل على المركز الثالث، وتأتي جميع المشروعات الفائزة بالمراكز الثلاثة الأولى ضمن مسار الابتكار في التواصل والخدمات.
وأضافت: الابتكارات المشاركة في معرض جازان تبتكر ضمن فئتي الأفراد والإدارات؛ حيث شاركت 8 مشروعات في فئة الأفراد؛ وهي: مشروع تأهيلي، ومشروع دعم العملاء أثناء تقديم الخدمة، ومشروع العمل التطوعي بمركز صحي إصلاحية جازان، ومشروع أرعني، ومشروع منصة أكتف، ومشروع منصة أفكار العلاج الطبيعي، ومشروع دوائي بالملي، ومشروع مبعاد الحاجز الأنفي. بينما بلغ عدد المشاركات من فئة الإدارات 6 مشروعات؛ وهي: مشروع التزود الإلكتروني بالوقود، ومشروع العهد الإلكتروني، ومشروع خدمة الطب الاتصالي للاستشارات الطبية العاجلة، ومشروع الدرونز الوبائي، ومشروع إدارة وحدة العنايات المركزة عن بعد، ومشروع التواصل والاتصال التفاعلي.
وذكرت "صحة جازان" أن المشروعات المشاركة جاءت في 7 مسارات؛ وهي: الابتكار في الخدمات، والابتكار في العمليات، والابتكار في السياسات، والابتكار في الأنظمة، والابتكار التكنولوجي، والابتكار الاجتماعي، والاختراع في المجالين الطبي والصحي.
وأكدت عزمها على إقامة معرض جازان تبتكر بشكل سنوي؛ بهدف إتاحة الفرصة لكافة المبدعين والمبدعات لعرض مشاريعهم الابتكارية وسرد قصصهم الملهمة من أبناء منطقة جازان، بإشراف من مكتب الإبداع بصحة جازان، وبمشاركة الجهات المهتمة بمجال الإبداع والابتكار.