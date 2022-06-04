تكريم أفضل 3 مشاريع ابتكارية في اختتام معرض "جازان تبتكر"

وأضافت: الابتكارات المشاركة في معرض جازان تبتكر ضمن فئتي الأفراد والإدارات؛ حيث شاركت 8 مشروعات في فئة الأفراد؛ وهي: مشروع تأهيلي، ومشروع دعم العملاء أثناء تقديم الخدمة، ومشروع العمل التطوعي بمركز صحي إصلاحية جازان، ومشروع أرعني، ومشروع منصة أكتف، ومشروع منصة أفكار العلاج الطبيعي، ومشروع دوائي بالملي، ومشروع مبعاد الحاجز الأنفي. بينما بلغ عدد المشاركات من فئة الإدارات 6 مشروعات؛ وهي: مشروع التزود الإلكتروني بالوقود، ومشروع العهد الإلكتروني، ومشروع خدمة الطب الاتصالي للاستشارات الطبية العاجلة، ومشروع الدرونز الوبائي، ومشروع إدارة وحدة العنايات المركزة عن بعد، ومشروع التواصل والاتصال التفاعلي.