تكريم أوقاف "الراجحي" خلال حفل كبار المانحين لـ"إحسان" الوطنية

كُرمت إدارة أوقاف الشيخ صالح عبد العزيز الراجحي، خلال حفل تكريم كبار المانحين والمتبرعين لمنصة "إحسان".

جاء ذلك برعاية صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع.

وحظيت إدارة أوقاف الشيخ صالح، بتكريم من أمير منطقة الرياض الأمير فيصل بن بندر بن عبد العزيز، خلال الحفل الذي نظمته الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي "سدايا" في مدينة الرياض بفندق "ريتز كارلتون"، لتكريم كبار المانحين والمتبرعين.

وثمّن الأمين العام لإدارة الأوقاف عبدالسلام بن صالح الراجحي، لسمو ولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، هذه الرعاية الكريمة لحفل تكريم كبار المانحين والمتبرعين لمنصة "إحسان" الوطنية.

وقال: إن تلك المنصة تعد إضافة نوعية للقطاع غير الربحي في المملكة بإسهاماتها الخيّرة لرفع كفاءة العمل الخيري، وإيصال الدعم إلى المستحقين بكل سهولة ويسر، وتأتي رعاية سمو ولي العهد لهذا الحفل امتدادًا لدعمه المتواصل والمستمر لقطاع العمل الخيري.

وأضاف "الراجحي" أن التكريم الذي حظيت به إدارة الأوقاف من قبل أمير منطقة الرياض، دليل على أن إدارة الأوقاف حريصة على الاستمرار في دعم جميع المبادرات الحكومية التي تدعو إليها القيادة الرشيدة -حفظها الله- تلمسًا لحاجة المستفيدين في مختلف مناطق المملكة؛ تحقيقًا لتعاليم ديننا الحنيف، وعملًا بسنة المصطفى عليه أفضل الصلاة والتسليم.

ويأتي استشعارًا من إدارة الأوقاف بمسؤوليتها الوطنية والاجتماعية، كما هو دأبها دائمًا في التفاعل مع الحملات والمبادرات الحكومية؛ تجسيدًا لقيم التراحم والتعاطف التي حث عليها ديننا الحنيف.

واختتم "الراجحي" تصريحه بشكر مقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، وسمو ولي عهده الأمين نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، وكذلك أمير منطقة الرياض؛ على جهودهم الكبيرة والمتنوعة التي يقدمونها في كل المجالات، وخصوصًا ما يتعلق بالعمل الخيري، وهو ما دأبت عليه المملكة العربية السعودية، وكان سمةً لقيادتها.

كما شكر رئيس مجلس إدارة الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي "سدايا"، الدكتور عبد الله بن شرف الغامدي، على جهود الهيئة المتميزة، سائلًا المولى -العلي القدير- أن يجعل ما تقدمه إدارة الأوقاف من أعمال خيرية في ميزان حسنات الوالد الشيخ صالح بن عبد العزيز الراجحي -رحمه الله- وذريته والقائمين والعاملين على إدارة الأوقاف.