تكريم الزميل "البرقاوي" لمبادراته مع منصة "إحسان"

كرمت المنصة الوطنية للعمل الخيري "إحسان"، الزميل عبدالله البرقاوي، نائب رئيس التحرير في حفل المنصة الذي أقيم مساء أمس برعاية صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع - حفظه الله-، وبحضور الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض.

وجاء تكريم الزميل البرقاوي، لمساهماته ومبادراته مع المنصة كسفير ضمن برنامج غراس.

ويحتل "البرقاوي" المركز الثالث في قائمة سفراء غراس، بعد أن تجاوز مجموع التبرعات التي ساهم في جمعها للمنصة 750 ألف ريال، عبر نشر الحالات في حسابه على تويتر.

وقدم الزميل البرقاوي شكره للقيادة الرشيدة، ومسؤولي منصة إحسان على تسهيل إيصال التبرعات للمحتاجين بطريقة سهلة وسريعة وموثوقية عالية وبشكل آمن ونظامي، كما قدم شكره لجميع المتفاعلين مع الحالات التي يقوم بنشرها سائلاً المولى عز وجل أن يجعل ذلك في موازين حسناته.

يشار إلى أن الزميل البرقاوي حظي قبل أشهر قليلة بتكريم من وزير الصحة السابق الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة كأحد المبادرين في دعم "منصة شفاء" -إحدى مبادرات صندوق الوقف الصحي- وإغلاقه للعديد من الحالات الإنسانية.