تكريم موظف سعودي في مطار جدة أنقذ طائرة كاملة وركابها من حريق مفاجئ

قال الرفاعي: "أنا مدرك لخطورة الوضع، لكن أي شخص كان سيفعل الشيء ذاته لو كان مكاني. والحمد لله أنني تمكنت من إخماد الحريق في الوقت المناسب ولم يصب أحد بأذى. وأشعر بالفخر والارتياح أيضاً لاستطاعتي إنقاذ حياة من كانوا يتجولون حول تلك الطائرة. الجهد الإنساني هو المحرك الذي يدفع المجتمع دائماً إلى الأمام، وهو دليل الاهتمام الحقيقي الذي نملكه جميعاً تجاه بعضنا البعض وتجاه مجتمعنا".