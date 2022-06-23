تكريم موظف سعودي في مطار جدة أنقذ طائرة كاملة وركابها من حريق مفاجئ

تمكن موظف سعودي بمطار جدة من إنقاذ طائرة كاملة وركابها من حريق كاد أن يؤدي إلى تحطمها بعد التدخل السريع والبطولي له.
وفي التفاصيل فقد تم تكريم، موظف الخدمات الأرضية السعودي في مطار الملك عبدالعزيز بجدة أحمد الرفاعي تكريماً لتجاوبه وتصرفه السريع الذي ساهم بإنقاذ حياة الركاب في لحظة حرجة.
وكانت تهبط الطائرة الأفريقية من طراز إيرباص في جدة خلال شهر أبريل، واشتعلت النيران فجأة بعجلاتها بسبب ارتفاع درجة حرارة الفرامل والاحتكاك أثناء الهبوط. وكانت قد وصلت الطائرة إلى ساحة الانتظار.
وكان قد بدأ الركاب بالفعل بالخروج من الطائرة، حين هرع الرفاعي لإنقاذهم وإخماد الحريق بسرعة كبيرة باستخدام طفاية الحريق. ولولا تصرف أحمد السريع وإخماده للنيران بعد دقائق فقط من اندلاعها، كانت ستستمر النيران في الانتشار خلال نزول الركاب مما كان سيؤدي إلى تهديد حياتهم. لكن لم يصب أي أحد من ركاب الطائرة في الحادث بفضل تضحية وشجاعة هذا المواطن السعودي الهائلة.
قال الرفاعي: "أنا مدرك لخطورة الوضع، لكن أي شخص كان سيفعل الشيء ذاته لو كان مكاني. والحمد لله أنني تمكنت من إخماد الحريق في الوقت المناسب ولم يصب أحد بأذى. وأشعر بالفخر والارتياح أيضاً لاستطاعتي إنقاذ حياة من كانوا يتجولون حول تلك الطائرة. الجهد الإنساني هو المحرك الذي يدفع المجتمع دائماً إلى الأمام، وهو دليل الاهتمام الحقيقي الذي نملكه جميعاً تجاه بعضنا البعض وتجاه مجتمعنا".
ولبطولته, تلقى أحمد أيضًا هدية من إل جي عبارة عن منقي هواء LG PuriCare ينقي وينظف جودة الهواء في البيت بمقدار °360 درجة في كل زوايا.