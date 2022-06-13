‬تكريم 826 طالبًا وطالبة من متفوقي "تعليم جازان".. غدًا الثلاثاء

وأعرب المدير العام للتعليم بمنطقة جازان د. إبراهيم بن محمد أبوهادي، عن شكره وتقديره لأمير المنطقة على رعايته الكريمة لحفل تكريم 826 طالبًا وطالبة من متفوقي "تعليم جازان" للعام الدراسي 1442هـ، وحرصه ونائبه على مشاركة أبنائهما الطلاب والطالبات فرحة تفوقهم وتحفيزهم لمواصلة مسيرة التميز والنجاح.