‬تكريم 826 طالبًا وطالبة من متفوقي "تعليم جازان".. غدًا الثلاثاء

يرعى أمير منطقة جازان الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز، غدًا الثلاثاء، حفل تكريم الطلاب والطالبات المتفوقين بتعليم جازان للعام الدراسي 1442هـ.
يأتي الحفل الذي تنظمه الإدارة العامة للتعليم بجازان، بحضور نائب أمير المنطقة الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز، على مسرح مركز الأمير سلطان الحضاري بمدينة جازان.
وأعرب المدير العام للتعليم بمنطقة جازان د. إبراهيم بن محمد أبوهادي، عن شكره وتقديره لأمير المنطقة على رعايته الكريمة لحفل تكريم 826 طالبًا وطالبة من متفوقي "تعليم جازان" للعام الدراسي 1442هـ، وحرصه ونائبه على مشاركة أبنائهما الطلاب والطالبات فرحة تفوقهم وتحفيزهم لمواصلة مسيرة التميز والنجاح.
وقال د. "أبو هادي": إن حفل تكريم الطلاب والطالبات المتفوقين يوم غد سيشمل أوائل الطلاب والطالبات المتفوقين في المرحلتين المتوسطة والثانوية بجميع المدارس التابعة الحكومية والأهلية وفق معايير تعليم جازان للتفوق.
كما أكد حرص "تعليم جازان" على تحفيز المتفوقين والمتفوقات والرفع من أدائهم التعليمي؛ لما لذلك من أثر إيجابي عليهم وعلى أقرانهم في المدارس.