تكلّف 6 ملايين ريال ودشّنه أمين الباحة.. تفاصيل وأرقام عن "جسر الكدفة"

دشّن أمين منطقة الباحة الدكتور علي بن محمد السواط، اليوم، مشروع جسر الكدفة ضمن نطاق بلدية بني كبير، بحضور وكيل الأمين لشؤون البلديات الدكتور منصور الباهوت، ورئيس بلدية بني كبير ماجد الغيلاني.

وأوضح السواط، أن هذا المشروع يحظى بأهمية عالية، كونه يقع على امتداد طريق شرياني رئيس ينقل الحركة المرورية من محافظة بلجرشي ومركز بني كبير باتجاه مطار الملك سعود في محافظة العقيق، ويوصل إلى المراكز والمحافظات المجاورة، مثل مركز جرد ومحافظة بيشة.

وبيّن أن المشروع بلغت تكلفته قرابة 6 ملايين ريال، تشمل أعمال وبنود خرسانة مسلحة بحجم 1600م٣، وحوائط خرسانية ساندة خرسانة جاهزة بمساحة 2100م٢، وأعمال ردم ودفان بحجم 18000م٣، إضافةٍ إلى تنفيذ حواجز خرسانية نيوجرسي للحماية بطول 515م.ط، وأعمال رصف وسفلتة بحجم 540م٣، وأعمال أعمدة ديكورية بعدد 17 عموداً مع تركيب 34 كشاف إنارة وبلدورات, بطول 252م.ط ورصف انترلوك بمساحة 105م٢، ودهانات فسفورية بطول 4800م.ط.