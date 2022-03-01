تكليف "الذياب" متحدثًا رسميًّا للهيئة السعودية للمواصفات

صدر قرار محافظ الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة بتكليف مدير المواصفات الكهربائية والإلكترونية المهندس وائل بن عبدالرحمن الذياب متحدثًا رسميًّا للهيئة، إضافةً إلى مهام عمله.

ويأتي القرار امتدادًا لحرص واهتمام الهيئة على مد جسور التواصل والتفاعل مع الجمهور، والردّ على جميع التساؤلات حول الهيئة والمجالات التي تعمل عليها.

وحصل "الذياب" على درجة البكالوريوس في الهندسة الكهربائية، إلى جانب حصوله على شهادات مهنية في مجال الجودة والتميز المؤسسي، كما أسهم في تمثيل الهيئة على المستوى الإعلامي منذ عام 2017، وشارك في العديد من الملتقيات والمؤتمرات العلمية المحلية والدولية.