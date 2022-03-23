تكليف سلطان البازعي رئيساً تنفيذياً لهيئة الموسيقى

أصدر مجلس إدارة هيئة الموسيقى برئاسة الأمير بدر بن عبد الله بن فرحان وزير الثقافة، قراراً بتكليف سلطان بن عبد الرحمن البازعي رئيساً تنفيذياً لهيئة الموسيقى لتسيير أعمالها وضمان استمرار تنفيذ إستراتيجية تطوير القطاع الموسيقي في المملكة، وذلك إلى جانب مهامه كرئيس تنفيذي لهيئة المسرح والفنون الأدائية.
وكان الرئيس التنفيذي السابق لهيئة الموسيقى محمد بن عبد الله الملحم قد تولى في الفترة الماضية مسؤولية الإدارة التنفيذية للهيئة، وعمل مع منسوبي الهيئة على إطلاق استراتيجيتها، وإدارة وتنفيذ المشاريع والمبادرات ذات الصلة بنشاط الهيئة.
وتُعد هيئة الموسيقى واحدة من الهيئات الثقافية التي أطلقتها وزارة الثقافة، وتُعنى بتطوير قطاع الموسيقى في المملكة من خلال استراتيجية متكاملة تتضمن دعم الأفراد والمؤسسات والشركات الموسيقية وتشجيعها على إنتاج وتطوير المحتوى في قطاع الموسيقى، إلى جانب مهام تنظيمية متعددة تتعلق بتعزيز الحراك الموسيقي المحلي وتوفير برامج تدريبية للمواهب الموسيقية وتشجيع التمويل والاستثمار في المجال.