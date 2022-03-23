تكليف سلطان البازعي رئيساً تنفيذياً لهيئة الموسيقى

وتُعد هيئة الموسيقى واحدة من الهيئات الثقافية التي أطلقتها وزارة الثقافة، وتُعنى بتطوير قطاع الموسيقى في المملكة من خلال استراتيجية متكاملة تتضمن دعم الأفراد والمؤسسات والشركات الموسيقية وتشجيعها على إنتاج وتطوير المحتوى في قطاع الموسيقى، إلى جانب مهام تنظيمية متعددة تتعلق بتعزيز الحراك الموسيقي المحلي وتوفير برامج تدريبية للمواهب الموسيقية وتشجيع التمويل والاستثمار في المجال.