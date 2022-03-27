تلاعب واحتال في عدة أسهم يقود "متداول" لغرامة ضخمة مجموعها 2.8 مليون ريال

تفصيلاً قالت الأمانة: "تعلن الأمانة العامة للجان الفصل في منازعات الأوراق المالية عن صدور قرار لجنة الاستئناف في منازعات الأوراق المالية القطعي رقم 2447/ل.س/2022م لعام 1443هـ وتاريخ 1443/07/26هـ الموافق 2022/02/27م، وذلك في الدعوى الجزائية العامة المقامة من النيابة العامة (والمحالة لها من هيئة السوق المالية) ضدّ محمد بن عبدرب الرسول بن محمد الخرس، وقد انتهى منطوق القرار إلى إدانة المذكور بمخالفة المادة التاسعة والأربعين من نظام السوق المالية، والمادة الثانية من لائحة سلوكيات السوق، عند تداوله على أسهم الشركات التالية: شركة نسيج العالمية التجارية، الشركة السعودية للتنمية الصناعية، شركة البابطين للطاقة والاتصالات، شركة دلة للخدمات الصحية، شركة عبدالله سعد محمد أبو معطي للمكتبات، شركة ريدان الغذائية، شركة اتحاد الخليج للتأمين التعاوني، وذلك خلال الفترة من تاريخ 2020/03/17م وحتى تاريخ 2020/10/01م، إذ شكلت هذه التصرفات والممارسات تلاعباً واحتيالاً، وأوجدت انطباعاً مضللاً وغير صحيح في شأن الورقة المالية للشركات المشار إليها.