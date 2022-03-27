تلاعب واحتال في عدة أسهم يقود "متداول" لغرامة ضخمة مجموعها 2.8 مليون ريال

أعلنت الأمانة العامة للجان الفصل في منازعات الأوراق المالية عن صدور قرار لجنة الاستئناف في منازعات الأوراق المالية في الدعوى الجزائية العامة المقامة من النيابة العامة (والمحالة لها من هيئة السوق المالية) ضد محمد الخرس وقد انتهى منطوق القرار إلى إدانة المذكور بمخالفة المادة 49 من نظام السوق المالية، والمادة 2 من لائحة سلوكيات السوق عند تداوله على أسهم عدة شركات حيث تضمن القرار فرض غرامة مالية عليه قدرها (300,000) ريال.
وتضمن القرار أيضًا إلزامه بدفع مبلغ قدره (2,512,498.60) ريالًا لحساب هيئة السوق المالية، نظير المكاسب غير المشروعة المتحققة على محفظته الاستثمارية.
تفصيلاً قالت الأمانة: "تعلن الأمانة العامة للجان الفصل في منازعات الأوراق المالية عن صدور قرار لجنة الاستئناف في منازعات الأوراق المالية القطعي رقم 2447/ل.س/2022م لعام 1443هـ وتاريخ 1443/07/26هـ الموافق 2022/02/27م، وذلك في الدعوى الجزائية العامة المقامة من النيابة العامة (والمحالة لها من هيئة السوق المالية) ضدّ محمد بن عبدرب الرسول بن محمد الخرس، وقد انتهى منطوق القرار إلى إدانة المذكور بمخالفة المادة التاسعة والأربعين من نظام السوق المالية، والمادة الثانية من لائحة سلوكيات السوق، عند تداوله على أسهم الشركات التالية: شركة نسيج العالمية التجارية، الشركة السعودية للتنمية الصناعية، شركة البابطين للطاقة والاتصالات، شركة دلة للخدمات الصحية، شركة عبدالله سعد محمد أبو معطي للمكتبات، شركة ريدان الغذائية، شركة اتحاد الخليج للتأمين التعاوني، وذلك خلال الفترة من تاريخ 2020/03/17م وحتى تاريخ 2020/10/01م، إذ شكلت هذه التصرفات والممارسات تلاعباً واحتيالاً، وأوجدت انطباعاً مضللاً وغير صحيح في شأن الورقة المالية للشركات المشار إليها.
وتضمن القرار إيقاع عدد من العقوبات عليه وفقاً للتفصيل الآتي:
فرض غرامة مالية عليه قدرها (300,000) ثلاثمائة ألف ريال.
إلزامه بدفع مبلغ قدره (2,512,498.60)، مليونان وخمسمائة واثنا عشر ألفاً وأربعمائة وثمانية وتسعون ريالاً وستون هللة، لحساب هيئة السوق المالية، نظير المكاسب غير المشروعة المتحققة على محفظته الاستثمارية.
وتابعت الأمانة: يحق للمتضرر من المخالفات محل هذه الدعوى التقدم إلى لجنة الفصل بدعوى فردية أو جماعية للمطالبة بالتعويض عن الضرر من هذه المخالفات، على أن يسبق ذلك تقديم شكوى إلى هيئة السوق المالية بهذا الشأن، وذلك على الرابط التالي (رابط تقديم شكوى).
علماً بأن الأمانة العامة للجان الفصل ستعلن للعموم على موقعها الإلكتروني عند تقييد أي دعوى جماعية ليتسنى لبقية المستثمرين المتضررين من نفس المخالفات التقدم إلى اللجنة بطلب الانضمام للدعوى الجماعية.