تلك هي كلمة السر.. لماذا احتلت السعودية المركز الأول عالميًّا في تصدير التمور؟

أما عالميًّا فقد عملت السعودية على إنشاء المجلس الدولي للتمور بعضوية 11 دولة منتجة عام 2013. ويهدف المركز إلى تعزيز الشراكة الدولية لتطوير قطاع النخيل والتمور في العالم بطريقة متكاملة ومستدامة، وتطوير إنتاج وجودة التمور، والعمل على تحسين تصنيعها، وكذلك تعزيز المساهمة في رفع مستوى الدخل والمعيشة للعاملين في مجال التمور، وتحقيق التنمية الزراعية والريفية المستدامة، والأمن الغذائي، والتوازن البيئي، والاستعمال الأمثل للموارد الطبيعية، خاصة المياه، فضلاً عن تطوير التجارة الدولية للتمور، وتحقيق مزيد من الشفافية فيها، ودعم تسويقها محليًّا وإقليميًّا.