تماشياً مع الأهداف الريادية والخطط التوسعية للشركة.. SMC تطلق هويتها البصرية الجديدة

واستكمالاً لهذه الخطط، قال الرئيس التنفيذي لـ SMC الأستاذ خالد بن وليد الخضير أن الشركة عملت على صناعة حضور مميز في المجال الإعلامي، الرياضي والترفيهي عبر الشراكات المتميزة والاعتماد على أكثر الطرق عملية وديناميكية لخلق حلول مبتكرة. وتأتي الهوية البصرية الجديدة تحضيراً لانتقال الشركة لأسواق جديدة يمكن للشركة أن تعزز من أصولها وقائمة عملائها فيها، حيث يعد نموذج عمل الشركة فريداً من نوعه ويعد بإحداث نقلة نوعية في أساليب الإعلان. ومن الممكن لهوية بصرية تمتاز بالبساطة والاختصار والأصالة بالوقت ذاته أن تعزز من الحضور المتميز للشركة في جميع الفضاءات الإعلامية.