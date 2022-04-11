تمديد السماح للسيارات بنشاط توجيه المركبات موديلات "2017 – 2016" حتى نهاية 2022

وأكدت أن قرار إيقاف عمل المركبات التي لم تحقق اشتراط العمر التشغيلي في نشاط توجيه المركبات، الذي سيبدأ العمل به نهاية العام الجاري، سينعكس على جودة الخدمات المقدمة في هذا النشاط، وسيعزز جوانب الأمان والسلامة وزيادة معدلات الاستخدام والأقبال عليها من قبل المستفيدين، مما سيسهم في نمو النشاط وإتاحة المزيد من الفرص الوظيفية أمام الراغبين للعمل في تطبيقات نقل الركاب، والذي يضم حالياً أكثر من 800 ألف سعودي وسعودية، وهو من أنشطة النقل الموطنة بالكامل، والمقصور العمل فيها حاليًا على السعوديين والسعوديات فقط.