تمديد فترة إصدار تصاريح المباني المعدة لإسكان الحجاج بمكة

وبيّن "باجابر" أنه تم تكليف عدد من المكاتب الهندسية الاستشارية المعتمدة من الأمانة والدفاع المدني، بإجراء الكشف على مساكن الحجاج؛ للتحقق من توفر الاشتراطات الواردة في اللائحة وتطبيقها ومنحها شهادة بذلك؛ ليتم بموجبها إصدار تصريح الإسكان من قِبَل اللجنة؛ حيث يمكن للمواطنين مراجعتها والاطلاع على الاشتراطات المطلوبة، ومن ثم البدء في إصدار تصاريحهم.