تمرين سيبراني لمقدمي خدمات الاتصالات وتقنية المعلومات والبريد

أقامت هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات تمرينًا سيبرانيًّا لمقدمي خدمات الاتصالات وتقنية المعلومات والبريد؛ بهدف تعزيز التواصل بين فرق الاستجابة للحوادث بين الجهات المعنية، وتطوير القدرات المتخصصة في المجال وتبادل الخبرات؛ لضمان استمرار الجهود في التصدي للتهديدات السيبرانية.
وكشفت الهيئة أن التمرين يعتمد على تنفيذ هجمات سيبرانية افتراضية؛ حيث تحلّلها الفرق المشاركة وتكتشف الطرق اللازمة للتعافي منها والحد من آثارها على المستوى القطاعي، إضافة إلى اختبار خطة الاستجابة للحوادث والأزمات بهدف رفع مستوى إدارة الأزمات، والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة لرفع الجاهزية وضمان التصدي للحوادث الحرجة.
وأوضحت أن أهم الأهداف التي ركز عليها التمرين تتلخص في زيادة قدرة الجهات المشاركة على اتخاذ قرارات فعالة عند حدوث أزمة سيبرانية، وعرض سيناريوهات متوقعة للهجمات، والتعريف بالأساليب المثلى لإدارة التواصل الخارجي خلال الأزمة.
يأتي ذلك ضمن دور الهيئة في تعزيز ممارسات الأمن السيبراني، وزيادة مستوى نضج الأمن السيبراني لدى مقدمي خدمات الاتصالات وتقنية المعلومات والبريد، إلى جانب تبني منهجية إدارة المخاطر لتحقيق متطلبات الأمن السيبراني، والعمل على ضمان استمرارية الخدمات المقدمة للمستخدمين والتحقق من سلامتها.