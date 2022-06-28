تمرين سيبراني لمقدمي خدمات الاتصالات وتقنية المعلومات والبريد

وكشفت الهيئة أن التمرين يعتمد على تنفيذ هجمات سيبرانية افتراضية؛ حيث تحلّلها الفرق المشاركة وتكتشف الطرق اللازمة للتعافي منها والحد من آثارها على المستوى القطاعي، إضافة إلى اختبار خطة الاستجابة للحوادث والأزمات بهدف رفع مستوى إدارة الأزمات، والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة لرفع الجاهزية وضمان التصدي للحوادث الحرجة.