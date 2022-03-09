تمكين طالبي تأشيرات الحج والعمرة عبر الهواتف الذكية في تونس من إصدارها إلكترونيًّا

وشارك في التطبيق الذي تم تدشين مرحلته الثالثة بتونس، وزارات (الداخلية، والحج والعمرة، والسياحة، والاتصالات وتقنية المعلومات)، ورئاسة أمن الدولة، والهيئة الوطنية للأمن السيبراني، والهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي (سدايا)، وهيئة الحكومة الرقمية وعدد من مكاتب الحج والعمرة؛ وذلك بحضور سفير خادم الحرمين الشريفين لدى الجمهورية التونسية الدكتور عبدالعزيز الصقر، ووزير الشؤون الدينية التونسي الدكتور إبراهيم الشائبي، ومديرة الحج والعمرة بوزارة الشؤون الدينية سعاد الغريبي.