تمور "أوقاف الراجحي" صحية ومطابِقة للمواصفات والمعايير الأوروبية

وأضاف: تحققت تلك النتائج الإيجابية وفقًا لسلسلة من الإجراءات الفنية والإدارية بإدارة القطاع الزراعي.

ولفت إلى أن هذا الإنجاز يُضم إلى ما سبقه من مكتسبات وإنجازات دولية في مجال زراعة النخيل وإنتاج التمور، ويعد امتدادًا للنهج والعمل المؤسسي الذي تسير عليه إدارة أوقاف الشيخ صالح عبدالعزيز الراجحي.