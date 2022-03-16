تمور "أوقاف الراجحي" صحية ومطابِقة للمواصفات والمعايير الأوروبية

أظهرت نتائج التحاليل المختبرية المعتمدة عالميًا، أن التمور المنتجة بمشروعات إدارة القطاع الزراعي بإدارة أوقاف الشيخ صالح الراجحي، صحية ونظيفة وخالية من أي متبقيات للمبيدات والأسمدة المعدنية، وذلك للعام الثاني والعشرين على التوالي تحت نظام الزراعة النظيفة.
كان قد تم أخذ عينات عشوائية من أصناف مختلفة من التمور المنتجة بالمشروعات الزراعية التابعة لإدارة الأوقاف وتحليلها، وجاءت النتائج مطابقة للمواصفات والمعايير الأوروبية رقم: Regulation (EC) No 396/2005، ومطابقة لمواصفات الهيئة العامة للغذاء والدواء السعودية رقم: SFDA.FD 382:2019.
وقال الأمين العام لإدارة الأوقاف عبدالسلام بن صالح الراجحي: إن هذا التوجه يعتبر أمرًا مهمًا وأساسيًا وأحد أهم الأهداف في إدارة القطاع الزراعي بإدارة الأوقاف.
وأضاف: تحققت تلك النتائج الإيجابية وفقًا لسلسلة من الإجراءات الفنية والإدارية بإدارة القطاع الزراعي.
ولفت إلى أن هذا الإنجاز يُضم إلى ما سبقه من مكتسبات وإنجازات دولية في مجال زراعة النخيل وإنتاج التمور، ويعد امتدادًا للنهج والعمل المؤسسي الذي تسير عليه إدارة أوقاف الشيخ صالح عبدالعزيز الراجحي.
وأكد "الراجحي" أن أهمية تلك التحاليل تكمن في أنها أحد مرتكزات العمل لدينا، ومن أهم معايير الشهادات المختصة، مثل الشهادة السعودية للممارسات الزراعية الجيدة (SAUDI G.A.P)، وشهادة الممارسات الزراعية الجيدة (GLOBAL G.A.P)، إذ تحقق قيمة مضافة للتمور المنتجة بالمشروعات الزراعية التابعة لإدارة الأوقاف.
كما تُعتبر داعمًا قويًا لتسويق وتصدير التمور في الأسواق المحلية والعالمية.
وتابع قائلًا: تعد هذه النتائج انعكاسًا لمدى ومستوى إدراك منسوبي إدارة أوقاف الشيخ صالح الراجحي؛ لتحقيق رؤية ورسالة وأهداف الإدارة.
واختتم "الراجحي" تصريحه بتقديم جزيل الشكر والتقدير على الدعم الكبير الذي يقدمه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع -حفظهما الله- لهذا القطاع المهم الذي يحقق الأمن الغذائي.
كما قدّم شكره لأمير منطقة القصيم الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز، ونائبه الأمير فهد بن تركي بن فيصل بن تركي بن عبدالعزيز، على الدعم المتميز للقطاعين الزراعي والخيري بمنطقة القصيم.
وشكر لوزير البيئة والمياه والزراعة المهندس عبدالرحمن بن عبدالمحسن الفضلي، جهوده المبذولة لقطاع الزراعة بشكل عام، ولقطاع النخيل والتمور بشكل خاص.
وسأل المولى -العلي القدير- أن يجعل ما تقدمه إدارة الأوقاف من أعمال خيرية في ميزان حسنات الوالد الواقف الشيخ صالح بن عبدالعزيز الراجحي -رحمه الله- وذريته والقائمين والعاملين على إدارة الأوقاف.