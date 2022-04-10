"تمويل الأولى" تحقق أعلى أرباح سنوية في تاريخها.. وخدماتها إلكترونية

وبهذه المناسبة، أكد رئيس مجلس الإدارة هاني العفالق أن النتائج القياسية التي حققتها شركة تمويل الأولى؛ هي ثمرة الخطط الاستراتيجية الطموحة التي وُضعت خلال العامين الماضيين، وبين "العفالق" أن الشركة تعمل من خلال رؤيتها على رفع وتيرة التحول الرقمي وصولاً إلى تقديم مختلف الحلول التمويلية لكل المستفيدين في أي وقت، وفي مختلف المناطق دون حاجة لزيارة الفروع.