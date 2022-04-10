"تنامي" تُسلِّط الضوء الإعلامي على تحديات القطاع التنموي عبر "سراج"

ويخصص البرنامج كل يوم اثنين عند العاشرة مساء حلقة أسبوعيًّا عن إحدى الجمعيات المتخرجة عبر التفاعل مع الجمهور قبل وأثناء وبعد الحلقة، عبر منصات "تنامي" الإعلامية على مواقع التواصل الاجتماعي، عبر وسم #سراج، مع وضع جوائز مادية للمشاركين، تبلغ قيمتها 1000 ريال.