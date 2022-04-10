"تنامي" تُسلِّط الضوء الإعلامي على تحديات القطاع التنموي عبر "سراج"

أطلقت الجمعية الخيرية لتطوير العمل التنموي "تنامي" عبر ذراعها الإعلامية (مركز الإعلام التنموي) برنامجًا مباشرًا على منصة اليوتيوب، يحمل اسم "سراج"، يهدف إلى تسليط الضوء على تطورات القطاع غير الربحي، ودعم انطلاق الجمعيات الناشئة، من خلال استهداف الجمعيات المتخرجة من مسرعة الأعمال للمنظمات غير الربحية.
ويخصص البرنامج كل يوم اثنين عند العاشرة مساء حلقة أسبوعيًّا عن إحدى الجمعيات المتخرجة عبر التفاعل مع الجمهور قبل وأثناء وبعد الحلقة، عبر منصات "تنامي" الإعلامية على مواقع التواصل الاجتماعي، عبر وسم #سراج، مع وضع جوائز مادية للمشاركين، تبلغ قيمتها 1000 ريال.
ويهدف مركز الإعلام التنموي إلى مساعدة الجمعيات الأهلية التعاونية الناشئة في السعودية على بناء الصورة الذهنية الإيجابية عنها وعن القطاع غير الربحي، وذلك عبر الاستراتيجيات المتقدمة.
وجاءت موافقة وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية على ثمانية برامج جديدة لجمعية "تنامي"، هي: مسرعة الأعمال للمنظمات غير الربحية "سراج"، حاضنة الأعمال للمنظمات غير الربحية "سراج plus"، معمل الابتكار التنموي، مركز الإعلام التنموي، منصات "تنامي تك"، تأسيس وحدات الحوكمة بالجمعيات الأهلية، مشروع التطوير التنموي لمنطقة الرياض وخدمات ١٠٠ يوم للجمعيات التعاونية.
يُذكر أن الجمعية الخيرية لتطوير العمل التنموي "تنامي" هي جمعية أهلية مرخصة من وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بتصريح رقم 807، وتعد من أوليات الجمعيات المتخصصة في تطوير وتمكين القطاع غير الربحي في السعودية.