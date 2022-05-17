تنبيهات أمن الطرق تتواصل.. رؤية تتدنى بـ 3 مناطق

تواصلت تنبيهات القوات الخاصة لأمن الطرق خلال الساعة الماضية تزامناً مع موجة الغبار التي تؤثر في أجواء مناطق عدة بالمملكة.
ونبّه أمن الطرق مستخدمي الطرق بالمنطقة الشرقية في كلٍ من (الأحساء - العديد - بقيق - البطحاء - حرض- خريص - ذعبلوتن -سلوى- عردة) قائلاً: نود التنويه بأن المنطقة تشهد نشاطاً في الرياح السطحية وأتربة مثارة يُصاحب ذلك تدنٍ في مدى الرؤية الأفقية، لذا نأمل أخذ الحيطة أثناء القيادة متمنين السلامة للجميع.
كما صدر تنبيهٌ لمستخدمي الطرق بمنطقة حائل في كلٍ من (الحائط - السليمي - الشملي - الشنان - الغزالة - الكهفة - بقعاء - حائل - موقق) أشار الى أن المنطقة تشهد نشاطاً في الرياح السطحية وأتربة مثارة يُصاحب ذلك تدنٍ في مدى الرؤية الأفقية، حيث دعا أمن الطرق إلى أخذ الحيطة أثناء القيادة.
ونبّه حساب أمن الطرق على تويتر مستخدمي الطرق بمنطقة القصيم في (البدائع - البكيرية - الخبراء - الرس - الفوارة -النبهانية - رياض الخبراء - ضرية) بأن المنطقة تشهد نشاطاً في الرياح السطحية وأتربة مثارة يُصاحب ذلك تدنٍ في مدى الرؤية الأفقية، وسط دعوات لأخذ الحيطة أثناء القيادة.
كما صدر تنبيهٌ آخر لمستخدمي الطرق بمنطقة القصيم في كلٍ من (الأسياح - الثامرية - الشماسية - آل عمار - المذنب - بريدة -عنيزة - عيون الجواء) بأن المنطقة تشهد نشاطاً في الرياح السطحية وأتربة مثارة يُصاحب ذلك تدنٍ في مدى الرؤية الأفقية.