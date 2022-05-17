تنبيهات أمن الطرق تتواصل.. رؤية تتدنى بـ 3 مناطق

كما صدر تنبيهٌ لمستخدمي الطرق بمنطقة حائل في كلٍ من (الحائط - السليمي - الشملي - الشنان - الغزالة - الكهفة - بقعاء - حائل - موقق) أشار الى أن المنطقة تشهد نشاطاً في الرياح السطحية وأتربة مثارة يُصاحب ذلك تدنٍ في مدى الرؤية الأفقية، حيث دعا أمن الطرق إلى أخذ الحيطة أثناء القيادة.