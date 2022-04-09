تنبيهان متقدمان لمنطقتَي الشرقية والحدود الشمالية: شبه انعدام في الرؤية

أصدر المركز الوطني للأرصاد، اليوم، تنبيهين متقدمين لمنطقتَي الحدود الشمالية والشرقية من حالة أتربة مثارة تشمل تأثيراتها المصاحبة نشاطاً في الرياح السطحية، وشبه انعدامٍ في الرؤية.
ففي المنطقة الشرقية وتشمل كلاً من الأحساء والجبيل والخُبر والدمام والظهران والقطيف وبقيق ورأس تنورة وسلوى، أصدر تنبيهاً متقدماً من أتربة مثارة تبدأ الساعة الثانية عشرة ظهراً وتتواصل حتى الخامسة عصراً.
كما أصدر تنبيهاً متقدماً لمنطقة الحدود الشمالية وتشمل رفحاء من حالة أتربة مثارة تتسبّب في شبه انعدام الرؤية، بدأت الساعة العاشرة صباحاً وتستمر حتى الساعة الـ 7 مساءً.