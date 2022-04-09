تنبيهان متقدمان لمنطقتَي الشرقية والحدود الشمالية: شبه انعدام في الرؤية

كما أصدر تنبيهاً متقدماً لمنطقة الحدود الشمالية وتشمل رفحاء من حالة أتربة مثارة تتسبّب في شبه انعدام الرؤية، بدأت الساعة العاشرة صباحاً وتستمر حتى الساعة الـ 7 مساءً.