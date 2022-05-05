تنبيه عالي الخطورة من "السيبراني".. ثغرات بمنتجات "موزيلا فايرفوكس" والحل هنا

وبيّن أن من التهديدات المتوقعة أنه يمكن للمهاجم استغلال الثغرات من خلال تنفيذ برمجيات خبيثة، ويوصي المركز بتحديث المنتجات المتأثرة، حيث أصدرت Mozilla توضيحًا لهذه التحديثات يمكن الاطلاع عليها عبر الرابطين التاليين:

https://www.mozilla.org/en-US/security/advisories/mfsa2022-17/

https://www.mozilla.org/en-US/security/advisories/mfsa2022-16/