تنبيه عالي الخطورة من "السيبراني".. ثغرات بمنتجات "موزيلا فايرفوكس" والحل هنا

أصدر المركز الوطني الإرشادي للأمن السيبراني، تنبيهاً بخصوص تحديثات أمنية في منتجات "Mozilla- موزيلا فايرفوكس".
وأوضح المركز، عبر حسابه على "تويتر"، أن مستوى التنبيه عالي الخطورة، وأن "Mozilla" أصدرت عدّة تحديثات لمعالجة عددٍ من الثغرات في المنتجات: "Firefox- Firefox ESR".
وبيّن أن من التهديدات المتوقعة أنه يمكن للمهاجم استغلال الثغرات من خلال تنفيذ برمجيات خبيثة، ويوصي المركز بتحديث المنتجات المتأثرة، حيث أصدرت Mozilla توضيحًا لهذه التحديثات يمكن الاطلاع عليها عبر الرابطين التاليين:
https://www.mozilla.org/en-US/security/advisories/mfsa2022-17/
https://www.mozilla.org/en-US/security/advisories/mfsa2022-16/
يشار إلى أن "Firefox" تدعم التحديث التلقائي لآخر نسخة متوفرة، عبر الرابط التالي: