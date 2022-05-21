تندفع وتتجاوز وتتقدم.. "غبارية" جديدة تواعد أجواء المملكة من "الجوف للعاصمة"

وفي التفاصيل: يُتوقع بمشيئة الله أن تندفع نحو منطقة بلاد الشمال رياح شمالية غربية نشطة مع هبات قوية أحيانًا، تتجاوز سرعة بعض هباتها حاجز الـ80 كم/ساعة، تعمل على تشكل موجة من الغبار الكثيف التي يُتوقع أن تنطلق من شرق سوريا وغرب العراق، لتتقدم سريعًا نحو باقي العراق ثم الكويت والأراضي السعودية، مترافقة بتدن كبير وربما انعدام لمدى الرؤية الأفقية.