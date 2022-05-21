تندفع وتتجاوز وتتقدم.. "غبارية" جديدة تواعد أجواء المملكة من "الجوف للعاصمة"

يُتوقع أن تتأثر المملكة بحالة غبارية جديدة يوم الاثنين، تتسم بالشدة بشكلٍ عام، ويُتوقع أن تؤثر بشكل سلبي ومباشر على العديد من المناطق.
وفي التفاصيل: يُتوقع بمشيئة الله أن تندفع نحو منطقة بلاد الشمال رياح شمالية غربية نشطة مع هبات قوية أحيانًا، تتجاوز سرعة بعض هباتها حاجز الـ80 كم/ساعة، تعمل على تشكل موجة من الغبار الكثيف التي يُتوقع أن تنطلق من شرق سوريا وغرب العراق، لتتقدم سريعًا نحو باقي العراق ثم الكويت والأراضي السعودية، مترافقة بتدن كبير وربما انعدام لمدى الرؤية الأفقية.
أما عن المناطق المشمولة بتوقعات الرياح القوية والغبار في السعودية فهي كُل من الجوف والحدود الشمالية ومنطقة حائل والقصيم، ووصولًا حتى العاصمة الرياض، إضافة لأجزاء واسعة من المنطقة الشرقية وسواحل الخليج العربي التي ستشهد اضطرابًا في البحر وارتفاعًا للأمواج، إضافة للأجواء المغبرة بشكل عام.
ويقول موقع "طقس العرب" عن الأسباب العلمية لتكرار تشكل هذه الموجات الغبارية فهي ترجع إلى كتل هوائية أقل حرارة في منطقة بلاد الشام، بالتزامن مع وجود منخفض جوي حراري متعمق في الربع الخالي ومنطقة الخليج العربي وجنوب السعودية؛ ما سيدفع برياح جنوبية غربية قوية تعمل على نشوء موجات غبارية كثيفة.
وتستوجب هذه الأحوال الجوية الانتباه إلى 3 أخطار؛ أولها خطر شدة الرياح التي قد تصل هباتها إلى حاجز الـ70 كم/ساعة، وثانيها خطر التدني في مدى الرؤية الأفقية بسبب الغبار والأتربة المثارة، وثالثها خطر حدوث مضاعفات لدى مرضى الجهاز التنفسي والعيون بسبب الغبار.