تنزانيا تدعم طلب المملكة استضافة إكسبو 2030 في الرياض

استقبلت رئيسة جمهورية تنزانيا المتحدة سامية حسن، في القصر الرئاسي، اليوم، المستشار بالديوان الملكي أحمد بن عبدالعزيز قطان، والوفد المرافق له.
ونقل "قطان"، خلال الاستقبال، تحيات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع لها.
من جهتها، حملت رئيسة جمهورية تنزانيا المتحدة، "قطان"، نقل تحياتها وتقديرها لخادم الحرمين الشريفين، ولسمو ولي العهد، ولحكومة وشعب المملكة العربية السعودية.
وثمّنت جهود المملكة الحثيثة الداعمة للجهود الإقليمية والدولية لإرساء دعائم الأمن والاستقرار وحل النزاعات في القارة الإفريقية ودفع عجلة التنمية وتعزيز الاستثمار فيها.
شهد الاستقبال استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيزها في مختلف المجالات بما يخدم تطلعات البلدين الصديقين، إضافة إلى بحث مستجدات الأحداث الإقليمية والدولية، والموضوعات ذات الاهتمام المشترك.
وأعربت رئيسة جمهورية تنزانيا المتحدة، خلال اللقاء، عن دعم بلادها طلب المملكة استضافة معرض إكسبو 2030 في مدينة الرياض.
وعبر "قطان"، عن شكر حكومة المملكة لهذا الدعم الذي يأتي انطلاقاً من العلاقات المميزة بين البلدين.
حضر الاستقبال، سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية تنزانيا، عبدالله بن علي الشريان.